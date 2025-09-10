Thiago Silva exalta classificação do Fluminense à semi da Copa do Brasil

O Fluminense conseguiu reverter o resultado contra o Bahia e está nas semifinais da Copa do Brasil. Os tricolores fizeram 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. O herói da partida foi o zagueiro Thiago Silva, que marcou o segundo gol dos cariocas. O experiente defensor exaltou a atuação da equipe.

"Fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. A entrega, a luta de todo mundo. Falei com eles no início, independente do que aconteça, entreguem tudo. Só que não sabia que seria assim de uma maneira tão bonita para mim. Ano passado contra o Grêmio foi assim. Mas não quero passar sem título. Creio que este será o último ano para mim", disse ao SporTV.

RAÇA, HABILIDADE E VIGOR! O DA VIRADA É DELE! DO NOSOS CAPITÃO, DO MONSTRO THIAGO SILVA! VAMOS, FLUZÃO, VAMOS GANHAR! pic.twitter.com/gKrKf7G57W ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 11, 2025

Thiago Silva falou sobre o gol, que é sua marca registrada quando vai ao ataque.

"Faço bastante isso. O Lucas Moura e o Neymar sabem bem disso. Entro correndo e fica muito difícil para o marcador me parar. O Jean Lucas estava me marcando, mas deixou a frente para eu correr. Tive uma dor enorme no pescoço por conta dos treinos. Falei que o treino valeu", declarou.

O Fluminense espera seu adversário na semifinal, que será um carioca. Botafogo e Vasco duelam nesta quinta-feira, no Nilton Santos.