Topo

Esporte

Thiago Silva exalta classificação do Fluminense à semi da Copa do Brasil

10/09/2025 21h22

O Fluminense conseguiu reverter o resultado contra o Bahia e está nas semifinais da Copa do Brasil. Os tricolores fizeram 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. O herói da partida foi o zagueiro Thiago Silva, que marcou o segundo gol dos cariocas. O experiente defensor exaltou a atuação da equipe.

"Fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. A entrega, a luta de todo mundo. Falei com eles no início, independente do que aconteça, entreguem tudo. Só que não sabia que seria assim de uma maneira tão bonita para mim. Ano passado contra o Grêmio foi assim. Mas não quero passar sem título. Creio que este será o último ano para mim", disse ao SporTV.

Thiago Silva falou sobre o gol, que é sua marca registrada quando vai ao ataque.

"Faço bastante isso. O Lucas Moura e o Neymar sabem bem disso. Entro correndo e fica muito difícil para o marcador me parar. O Jean Lucas estava me marcando, mas deixou a frente para eu correr. Tive uma dor enorme no pescoço por conta dos treinos. Falei que o treino valeu", declarou.

O Fluminense espera seu adversário na semifinal, que será um carioca. Botafogo e Vasco duelam nesta quinta-feira, no Nilton Santos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Boxe brasileiro garante quatro lugares no pódio no Mundial de Liverpool

Vasco encerra preparação para decisão contra o Botafogo; veja provável escalação

Thiago Silva exalta classificação do Fluminense à semi da Copa do Brasil

Thiago Silva cita Neymar ao explicar lance de gol que causou torcicolo

"A gente não conseguiu fazer o nosso jogo", lamenta Luciano Juba após eliminação do Bahia

Thiago Silva marca no fim, elimina Bahia e coloca Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Fluminense elimina Bahia com gol de Thiago Silva e vai à semifinal

Flu reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança

Palmeiras informa venda dos últimos ingressos para duelo contra o River Plate na Argentina

Corinthians terá dobra de laterais e Yuri no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

Corinthians terá Bidu no meio e Yuri no banco contra Athletico; veja times