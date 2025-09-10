Stefani e húngara Tímea Babos vencem nas duplas e avançam às quartas do SP Open

Cabeças de chave número 1, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos entraram em quadra pelas oitavas de final de duplas do SP Open, torneio realizado no Parque Villa Lobos, em São Paulo, e venceram a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com o resultado positivo, as atletas avançam às quartas de final. Agora, irão encarar a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazúa. Por outro lado, Barnett e Lechemia se despedem do torneio.

VAMOS, LUISA E TIMEA! Luisa Stefani e Timea Babos derrotam Alicia Barnett e Elixane Lechemia por duplo 6/4 e vão às quartas de duplas! Elas enfrentam Solana Sierra e Renata Zarazua! ?Fotojump/SP Open pic.twitter.com/QcOXTAPzlJ ? SP Open (@spopenoficial) September 10, 2025

O jogo

A dupla formada por Setafani e Babos começou a partida quebrando o saque das adversárias, mas viu a reação da britânica e da francesa, que devolveram a quebra. Logo depois, retomaram o controle, engataram uma sequência positiva e, após três games seguidos, fecharam o primeiro set em 6/4 ? com a brasileira decidindo o ponto final na rede.

Na segunda parcial, o roteiro se repetiu. A parceria de Stefani largou na frente, sofreu pressão em alguns momentos e chegou a ter o saque quebrado, mas voltou a se impor com firmeza nos pontos decisivos. No fim, coube a Luisa sacramentar a vitória com um ace.