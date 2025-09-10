Topo

Corinthians eliminado pelo Athletico? 'Seria um absurdo', diz Casão

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 11h15

O Corinthians chega com total favoritismo ante o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, avalia o colunista Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Timão venceu a ida por 1 a 0 fora de casa, joga pelo empate na Neo Química Arena e conta com o retorno de titulares importantes. Para Casão, ser eliminado em casa nessas condições seria absurdo.

O Athletico está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é time de Série A. Seria absurdo, mesmo o Corinthians não estarem nesse time todo, ser eliminado em casa para o Athletico. É muito improvável.Casagrande

O colunista Danilo Lavieri reforça o favoritismo corintiano pelo contexto: o Athletico enfrenta dificuldades na Série B e o Corinthians volta para casa em situação confortável.

Eu acho que é muito, mas muito favorito, até porque, como a gente sabe, o Athletico tem tido dificuldades até na Série B. O Corinthians conseguiu ganhar fora de casa e volta para Itaquera numa situação extremamente confortável.Danilo Lavieri

Para Lavieri, só uma surpresa gigantesca tira a vaga do Corinthians. O comentarista destaca que o Athletico terá que se expor, enquanto o Timão joga com a vantagem do placar e do fator casa.

O Athletico vai ter que se expor, porque vai ter que buscar o resultado. Seria uma surpresa gigantesca se o Corinthians não garantisse a sua classificação.Danilo Lavieri

