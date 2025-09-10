Corinthians eliminado pelo Athletico? 'Seria um absurdo', diz Casão

O Corinthians chega com total favoritismo ante o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, avalia o colunista Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Timão venceu a ida por 1 a 0 fora de casa, joga pelo empate na Neo Química Arena e conta com o retorno de titulares importantes. Para Casão, ser eliminado em casa nessas condições seria absurdo.

O Athletico está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é time de Série A. Seria absurdo, mesmo o Corinthians não estarem nesse time todo, ser eliminado em casa para o Athletico. É muito improvável. Casagrande

O colunista Danilo Lavieri reforça o favoritismo corintiano pelo contexto: o Athletico enfrenta dificuldades na Série B e o Corinthians volta para casa em situação confortável.

Eu acho que é muito, mas muito favorito, até porque, como a gente sabe, o Athletico tem tido dificuldades até na Série B. O Corinthians conseguiu ganhar fora de casa e volta para Itaquera numa situação extremamente confortável. Danilo Lavieri

Para Lavieri, só uma surpresa gigantesca tira a vaga do Corinthians. O comentarista destaca que o Athletico terá que se expor, enquanto o Timão joga com a vantagem do placar e do fator casa.

O Athletico vai ter que se expor, porque vai ter que buscar o resultado. Seria uma surpresa gigantesca se o Corinthians não garantisse a sua classificação. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.