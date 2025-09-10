Sem AeroLeila, Palmeiras aguarda convocados e terá baixas em mais um treino

O Palmeiras não utilizará o avião da presidente Leila Pereira para resgatar os atletas convocados nesta Data Fifa, e a comissão técnica de Abel Ferreira seguirá com desfalques no treino de hoje (10).

O que aconteceu

O Alviverde treina na manhã de hoje na Academia de Futebol, mas os atletas convocados só se reapresentam ao longo do dia. Os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas aconteceram ontem à noite, e nem todos conseguiriam chegar ao clube pela manhã.

A equipe só volta a campo no sábado (13), contra o Inter, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e na avaliação do clube não seria necessária uma força-tarefa para trazer os atletas de volta. Os convocados são aguardados ainda hoje na Academia de Futebol, em horários diferentes, e só participam do treino com o restante do grupo amanhã.

Os convocados do Palmeiras são: Andreas Pereira, Gustavo Gómez, Sosa, Emiliano Martínez, Piquerez e Flaco López. A expectativa é de que eles já façam um trabalho regenerativo no Centro de Excelência do clube na parte da tarde.

O Palmeiras ainda não conseguiu fazer um treino completo desde o início da Data Fifa. Na semana passada, Abel Ferreira desfalcou a equipe em três treinos (quinta, sexta e sábado) e só retornou nesta segunda. O técnico sequer teve a oportunidade de conversar com Andreas Pereira após o anúncio do reforço — convocado na sexta.

Abel levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e será desfalque da equipe no banco de reservas contra o Inter. Raphael Veiga, que avançou no processo de transição física, e Maurício, que ainda não fez um treino completo com o elenco após sentir uma pancada no último jogo, seguem como dúvidas.

Após enfrentar o Inter, o Palmeiras volta suas atenções para os jogos decisivos contra o River Plate pela Copa Libertadores. A ida acontece na próxima quarta-feira (17), às 21h30, no Monumental, e a volta no Allianz Parque será no dia 24, no mesmo horário.