Seleção de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

10/09/2025 18h14

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira que o Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, vai sediar o primeiro jogo em solo nacional da seleção masculina, campeã da AmeriCup, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, agendada para 2027.

Os comandados de Alexandar Petrovic jogam na casa corintiana no dia 30 de novembro, um domingo, com início da partida previsto para 20 horas, diante do Chile. Será o segundo compromisso das Eliminatórias, já que a largada será em visita justamente aos chilenos, três dias antes (27/11), em Valdivia.

Além do Chile, o Brasil tem mais dois concorrentes no Grupo C nesta primeira fase das Eliminatórias. Mas com jogos somente em 2026. O País recebe a Venezuela no dia 27 de fevereiro e a Colômbia, dia 2 de março, em palco ainda indefinido. Depois, visita os oponentes, dias 2 e 5 de julho.

O regulamento das Eliminatórias é simples. Todos jogam entre si em compromissos de ida e volta e os três melhores se classificam à segunda fase, levando os resultados desta etapa inicial.

A segunda etapa prevê cruzamento com as equipes da chave A, onde estão Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e México. Os enfrentamentos serão apenas com os rivais ainda não enfrentados na competição, também com jogos de ida e volta - janelas em agosto e novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Os três melhores carimbam o passaporte para a Copa do Mundo do Catar, além da quarta melhor campanha no geral.

Agenda do Brasil na 1ª fase:

27/11/2025 - Chile x Brasil - Valdivia

30/11/2025 - Brasil x Chile - São Paulo

27/02/2026 - Brasil x Venezuela - a definir

02/03/2026 - Brasil x Colômbia - a definir

02/07/2026 - Venezuela x Brasil - a definir

05/07/2026 - Colômbia x Brasil - a definir

