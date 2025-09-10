Topo

Seleção Brasileira encerra Eliminatórias com campanha sofrível como visitante

10/09/2025 09h30

O desempenho do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 ficou muito longe daquele sonhado pelo torcedor.  A classificação para o Mundial veio com uma campanha cheia de altos e baixos, fruto de diversos problemas estruturais no trabalho desenvolvido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), com três técnicos distintos na campanha. Fora de casa, a Seleção virou uma presa fácil para os seus rivais.

Menos de 30% dos pontos

O revés diante dos bolivianos nesta terça-feira foi o desfecho do pesadelo brasileiro jogando no domínio dos rivais. Como visitante nas Eliminatórias, o Brasil teve 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de somente 29,6%. Foi o sexto melhor fora de casa na competição, ficando à frente de Bolívia, Venezuela, Peru e Chile.

Saldo negativo

Nos 9 confrontos fora do Brasil, a equipe marcou 6 gols e sofreu 12. As duas vitórias vieram justamente contra os dois piores times da competição: Peru e Chile. Diante de Equador e Venezuela, a Seleção Brasileira arrancou, ao menos, um empate. Mas amargou as derrotas para Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Bolívia.

Campanha do Brasil

Relembre os jogos da Seleção Brasileira como visitante nas Eliminatórias:

  • Bolívia 1 x 0 Brasil

  • Equador 0 x 0 Brasil

  • Argentina 4 x 1 Brasil

  • Venezuela 1 x 1 Brasil

  • Chile 1 x 2 Brasil

  • Paraguai 1 x 0 Brasil

  • Colômbia 2 x 1 Brasil

  • Uruguai 2 x 0 Brasil

  • Peru 0 x 1 Brasil.

Campanha geral do Brasil

A Seleção Brasileira amargou a pior campanha nas Eliminatórias de pontos corridos desde que o formato foi adotado, na quinta colocação. Foram 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com 28 pontos.

