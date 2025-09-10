Topo

São Paulo vê semana de reforços ser ofuscada por venda de talento ao CSKA

Henrique domina bola em ação ofensiva do São Paulo na Libertadores Imagem: Rubens Chiri/SPFC
Eder Traskini
São Paulo (SP)

10/09/2025 05h30

O São Paulo marcou três apresentações de reforços para esta semana, mas viu a venda de Henrique ao CSKA tomar o noticiário e as discussões.

O que aconteceu

O Tricolor apresentou Rafael Tolói na terça, apresenta hoje (10) o lateral Mailton e vai apresentar o atacante Rigoni amanhã (11). Os três reforços chegaram já perto do final da janela de transferências, que fechou no dia 2.

Apresentações de reforços costumam ter a atenção dos veículos de imprensa e pautar as discussões. As transmissões das entrevistas por vezes são ao vivo em programas esportivos, além do debate posterior girar em torno do tema.

Desta vez, porém, a venda de Henrique ao CSKA (RUS) ganhou os holofotes. O presidente Julio Casares concedeu entrevistas para explicar a venda, que foi criticada por boa parte dos torcedores nas redes.

O principal quesitonamento é sobre o valor: 6 milhões de euros (R$ 38 milhões), mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) por metas alcançadas. O Tricolor manteve 25% dos direitos do atleta para uma venda futura.

É mais uma venda de um jovem que começava a despontar no profissional realizada pelo Tricolor em 2025. Antes, a diretoria já tinha negociado nomes como William Gomes (9 milhões de euros), Matheus Alves (6 milhões de euros) e Lucas Ferreira (10 milhões de euros).

