São Paulo atualiza situações de Lucas Moura e Oscar; confira

Nesta quarta-feira, o São Paulo deu novas informações sobre os processos de recuperação de Oscar e Lucas Moura. O Tricolor se prepara para o duelo contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

O meia Oscar, que sofreu fraturas em três vértebras lombares, foi ao gramado para dar continuidade aos seus trabalhos individuais com a fisioterapia e, desde a última segunda-feira, vem fazendo exercícios com bola.

O jogador não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando o São Paulo venceu o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, no Morumbis.

Depois de passar por uma artroscopia para retirada de fibrose do joelho direito, o atacante Lucas Moura tem realizado exercícios com a fisioterapia do clube. De acordo com o Tricolor, o jogador vem evoluindo em sua recuperação.

A última partida de Lucas Moura foi no dia 19 de agosto, no duelo contra o Atlético Nacional, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis. Após empate em 1 a 1, o São Paulo passou nos pênaltis.

Treino do São Paulo

Nesta quarta-feira, o São Paulo deu sequência na preparação para o duelo contra o Botafogo. Os jogadores começaram o dia com trabalhos de força, pliometria e exercícios técnicos para aquecimento. Em seguida, simularam diferentes situações de ataque contra defesa e jogos em espaço reduzido.

A novidade ficou por conta do zagueiro Robert Arboleda e do volante Marcos Antônio, que participaram de todos os trabalhos com o restante do elenco pela primeira vez desde que foram liberados pelo departamento médico.