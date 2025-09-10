Mailton diz que escolheu o São Paulo apesar de sondagens de outros clubes

O lateral Mailton foi apresentado pelo São Paulo na tarde de hoje distribuindo sorrisos e falando sobre sua felicidade em acertar com o Tricolor. O jogador afirmou que teve outras sondagens, mas escolheu o clube do Morumbis desde o primeiro momento.

Escolha. "Quando se trata de São Paulo, a gente não pode nem pensar. Deixei claro desde o início, nunca tive dúvida. Tive outras sondagens, mas o mais concreto foi aqui e desde sempre deixei claro que queria vir para cá. Desde o primeiro contato, quando se trata do São Paulo se não tiver gratidão pelo momento é ingratidão com a vida. É um sonho estar aqui. Essa alegria vai ser do início ao fim".

Características. "Sou um lateral mais ofensivo. O Cedric com toda sua experiência é um laterla muito bom construindo e chegando na frente. Não à toa tem toda a carreira lá fora. Sou mais ofensivo. Se deixar, corro os 90 minutos dando carrinho e vai ser assim do começo ao fim. Não gosto de perder nem no par ou ímpar. Sou aguerrido os 90 minutos."

Recepção

Melhor possível. Grupo muito acolhedor, fui muito bem recebido. Compartilhar o dia a dia com grandes jogadores do elenco está sendo uma aula de vida. Crespo conversou comigo sim, chego para brigar por posição, isso é de todos do grupo. É estar pronto. Sou um lateral mais ofensivo, como todos sabem. Vou trabalhar para estar pronto quando ele optar por mim.

Jogar com atletas renomados

Uma alegria compartilhar o dia a dia com grandes jogadores com excelentes carreiras lá fora e aqui no São Paulo. Está sendo um aprendizado pra mim, disputar posição com o Cedric que estava até outro dia na Europa jogando Champions League.

Ansiedade e Libertadores

Ansiedade grande, mas deu tudo certo. Estou realizado. Tive angústia em dado momento, mas é normal. Libertadores para um time tricampeão é responsabilidade muito grande. É buscar estar pronto para se o Crespo optar por mim, sair com a classificação.

Contato com a torcida

Vai ter ansiedade, é normal. Primeira partida no Morumbis lotado... Acompanhei contra o Atlético, deu pra sentir um pouco... Lá ele (risos). Se o Crespo optar por entrar no jogo, sentir os primeiros momentos dentro do Morumbis vai ser importante, sim.

Estilo de jogo

É um esquema bem parecido. Tem coisas que estou acostumado que o Crespo quer que mude, mas isso é normal. Nas primeiras semanas estamos conversando para entender o que ele quer. Tem variações de treinador para treinador, mas o esquema é parecido (com a Chapecoense).

Número 2

Vem de um tempo que uso. Usei a 12, depois a 22. É um número que gosto, por isso a escolha.

Como vai jogar

É continuar fazendo o que vinha fazendo na Chape, marcando, descendo linha quando tiver que descer. Quando tiver oportunidade na frente para desafogar, vou dar opção. Vou procurar dar assistências, fazer gols, como vinha fazendo lá.

Maior desafio?

Sem dúvida. Um time do tamanho do São Paulo estar apostando em você, te buscar na Série B, é um grande desafio. Vou dar minha vida aqui.