Santos vê eliminação como aprendizado e projeta volta por cima do Athletico-PR na Série B

Após a eliminação do Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Santos fez uma avaliação honesta sobre o desempenho da equipe. O Furacão foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, resultando em um 3 a 0 no agregado.

"Cara, a gente, com certeza, a cada jogo tem nos fortalecido, né? A gente tem aprendido com alguns erros que têm acontecido. Então, é mais um jogo que a gente pode tirar grandes lições. Então, a gente tem que aproveitar isso para levar para a Série B. E a gente tem ainda muita coisa pela frente aí na Série B para que a gente possa alcançar o objetivo", afirmou Santos à Globo.

Apesar da derrota e da eliminação, Santos destacou que a equipe pretende levar as lições aprendidas na Copa do Brasil para o restante da temporada, especialmente na Série B, onde o Athletico-PR ainda busca alcançar seus objetivos.

O foco agora se volta para o campeonato nacional, com o próximo compromisso marcado contra a Chapecoense na Arena Condá, enquanto o Corinthians aguarda o vencedor do duelo entre Fluminense e Cruzeiro para conhecer seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. A postura de Santos evidencia maturidade e resiliência, apontando que, mesmo nos momentos de derrota, há aprendizado e preparação para os desafios futuros.

GARRA E MUITA VALENTIA! ?? Disposição para seguir e coragem para vencer!

O Corinthians sabe o que é chegar na semifinal da Mais Democrática e crava seu nome mais uma vez. VAI CORINTHIANS! ? pic.twitter.com/XoaskY4bqF ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) September 11, 2025

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians confirmou sua classificação para as semifinais ao vencer novamente o Athletico-PR na Neo Química Arena, desta vez por 2 a 0. O Timão já havia triunfado no jogo de ida em Curitiba por 1 a 0, consolidando um agregado de 3 a 0 e garantindo a vaga na próxima fase.

Os gols desta quarta saíram de jogadas de Gui Negão, que marcou o segundo tento, e Rodrigo Garro, beneficiado por uma assistência de Gui Negão após bela jogada individual.

O jogo apresentou momentos de equilíbrio, com o Athletico-PR chegando a ameaçar o gol paulista, mas a atuação sólida da defesa corintiana e a eficácia nos momentos decisivos deram ao Timão o controle da partida. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, ainda garantiu a vitória ao defender um pênalti cobrado por Benavídez no segundo tempo.