Santos pode virar SAF? O que se sabe sobre reunião 'secreta' na Vila

O Santos vive um momento de debates sobre a transformação do clube em SAF. Ontem, uma reunião sobre o tema foi realizada na Vila Belmiro, com alguns conselheiros presentes. Na Live do Santos, Lucas Musetti detalhou o encontro.

A reunião proibiu celulares e acesso da imprensa, e teve o advogado Rodrigo Monteiro de Castro — que participou de processos parecidos no Botafogo e no Vasco — explicando o modelo SAF. Não houve, no entanto, a apresentação de propostas oficiais para a aquisição de parte do Santos. Conselheiros mostraram cautela e dúvidas sobre o futuro do clube.

Foi uma reunião esclarecedora no sentido da consolidação de uma SAF, do que precisa ser feito, mas não houve apresentação de SAF. O doutor Rodrigo, muito elegante, pra não configurar conflito de interesse, não cita Botafogo e Vasco. Ele fala que algumas SAFs no Brasil foram malfeitas. Depois que você cria de um jeito errado, não tem como dar volta.

A legislação mudou. Antes não se falava de SAF no Brasil, hoje a lei está muito mais clara sobre a criação de um clube empresa. Ele [o Rodrigo Monteiro] disse que o processo pode ser feito em um mês, se o Santos quiser. Se o conselho aprovar, se os sócios aprovarem, em um mês dá pra fazer SAF, pensando apenas nas leis.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo