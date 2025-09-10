Santos pode virar SAF? O que se sabe sobre reunião 'secreta' na Vila

Topo

O Santos vive um momento de debates sobre a transformação do clube em SAF. Ontem, uma reunião sobre o tema foi realizada na Vila Belmiro, com alguns conselheiros presentes. Na Live do Santos, Lucas Musetti detalhou o encontro.

A reunião proibiu celulares e acesso da imprensa, e teve o advogado Rodrigo Monteiro de Castro — que participou de processos parecidos no Botafogo e no Vasco — explicando o modelo SAF. Não houve, no entanto, a apresentação de propostas oficiais para a aquisição de parte do Santos. Conselheiros mostraram cautela e dúvidas sobre o futuro do clube.

Foi uma reunião esclarecedora no sentido da consolidação de uma SAF, do que precisa ser feito, mas não houve apresentação de SAF. O doutor Rodrigo, muito elegante, pra não configurar conflito de interesse, não cita Botafogo e Vasco. Ele fala que algumas SAFs no Brasil foram malfeitas. Depois que você cria de um jeito errado, não tem como dar volta.

A legislação mudou. Antes não se falava de SAF no Brasil, hoje a lei está muito mais clara sobre a criação de um clube empresa. Ele [o Rodrigo Monteiro] disse que o processo pode ser feito em um mês, se o Santos quiser. Se o conselho aprovar, se os sócios aprovarem, em um mês dá pra fazer SAF, pensando apenas nas leis.
Lucas Musetti

