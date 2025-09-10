Samuel Sanches exalta papel do "padrinho" Jailton Malhadinho após assinar com o UFC

Membro do trio de brasileiros que brilhou no mais recente episódio do 'Contender Series', na última terça-feira (9), o peso-leve (70 kg) Samuel Sanches conquistou seu tão sonhado contrato com o UFC. Para alcançar seu objetivo e fazer parte do plantel de lutadores do maior evento de MMA do planeta, o atleta baiano contou, além do seu esforço individual, com a ajuda de muitas pessoas - entre elas, o top 5 do peso-pesado Jailton 'Malhadinho' Almeida, seu parceiro de time no 'Galpão da Luta' e uma espécie de "padrinho" do jovem de 22 anos.

Há quase dois anos, Jailton Almeida aproveitou seu momento de ascensão na liga, após uma importante vitória sobre Derrick Lewis no UFC São Paulo, para apresentar Samuel Sanches ao mundo do MMA, durante a entrevista coletiva pós-show. Na ocasião, em novembro de 2023, 'Malhadinho' chamou o companheiro de equipe ao palco e pediu para a alta cúpula do Ultimate desse "uma olhada" no promissor peso-leve.

A oportunidade pode ter demorado um pouco mais do que o esperado, mas o baiano ganhou a chance de mostrar que o peso-pesado estava certo sobre seu talento, no quinto episódio da nona temporada do Contender Series, e não a desperdiçou, com uma vitória por nocaute sobre Chasen Blair, que impressionou Dana White e os demais dirigentes do Ultimate presentes no evento. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Samuel fez questão de exaltar o papel de Malhadinho na sua conquista e na sua trajetória no MMA em geral.

"O Malhadinho é o zero um da gente (no Galpão da Luta). É ele que motiva, é ele também que dá os puxões de orelha - fora os nossos mestres, nosso empresário Leo Pateira. O Malhadinho é o nosso padrinho ali. Muitas coisas que ele passou na carreira dele, ele vem passando para mim também. O falar dele é importante, principalmente para mim, que tenho uma ligação muito (grande) com ele. Então, o homem falou de mim dois anos atrás, tem que honrar uma hora, e a hora chegou (risos)", afirmou o 'Prodígio', como Samuel é apelidado.

Estilo diferente do 'padrinho'

Mesmo tendo Jailton Malhadinho como uma espécie de mentor no MMA, Samuel Sanches adota um estilo de luta completamente diferente do peso-pesado, especialista no grappling. Adepto da luta em pé, como o nocaute aplicado no Contender Series pôde mostrar, o peso-leve promete mostrar mais do seu arsenal na trocação já na sua estreia no UFC - ainda sem data ou adversário definidos.

"Eu venho da escola do kickboxing por conta do meu pai, a gente começou nosso trabalho com 13 para 14 anos. Encontrei minha família do Galpão da Luta (aos 16 anos) para aperfeiçoar o grappling, o jiu-jitsu, mas a mão não pode faltar. (Meu forte é o) Kickboxing, joelhada, cotovelada... Hoje a mão cantou, vamos ver na próxima, (se vem) uma joelhada, uma cotovelada", finalizou o baiano.

Ao menos à primeira vista, Samuel Sanches realmente faz jus ao apelido de 'Prodígio'. Com apenas 22 anos de idade, o lutador do 'Galpão da Luta' soma 11 vitórias - nove delas pela via rápida - e apenas uma derrota no seu cartel no MMA profissional. Agora, resta saber se o peso-leve terá o mesmo sucesso no octógono mais famoso do mundo que seu 'padrinho', Jailton Malhadinho, que volta à ação no próximo dia 25 de outubro, no UFC 321, em Abu Dhabi (EAU), para encarar Alexander Volkov, de olho em um 'title shot' na divisão dos pesados.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Samuel "The Prodigy" Sanches (@samuelsanchesufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok