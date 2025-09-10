Rune rebate revelação de Kalinskaya sobre insistência por encontro romântico

O tenista Holger Rune rebateu a revelação da russa Anna Kalinskaya sobre uma suposta insistência do norueguês por um encontro romântico com a tenista. A atleta tornou pública a situação na última terça-feira.

O que aconteceu?

Durante uma entrevista, Kalinskaya afirmou que Rune a convidou para encontros 10 vezes e depois desistiu. A tenista, ex-namorada do número 2 do mundo, Jannik Sinner, ainda disse que o norueguês não é o único a convidá-la para sair.

"Uma pessoa já me convidou para sair 10 vezes e depois desistiu. (Foi o) Holger Rune. Ele escreve para todo mundo. Pensa demais nele mesmo. Talvez ele seja mesmo assim tão desesperado, mas não é o único", afirmou Kalinskaya.

Resposta de Rune

Pouco tempo depois da declaração, o tenista, atual número 11 do mundo, afirmou que deixou apenas comentários em storys de Anna e que deve haver diferenças culturais entre os dois para ela entender as situações como pedidos de encontro.

"Ha ha ha. Devemos ter diferenças culturais que fazem com que Anna interprete um comentário em story como um convite para um encontro. Se quero ir a um encontro, eu convido a pessoa para sair. Não se preocupe", escreveu Rune.

(Foto: Reprodução / X)

Relacionamento com Sinner

Kalinskaya e Sinner tiveram um relacionamento público durante 1 ano. Em meio de 2025, o italiano confirmou o término da relação com a russa, número 32 do mundo.