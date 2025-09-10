Topo

Esporte

Royal abraça Data Fifa no Flamengo e tem brecha após problema de Varela

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

10/09/2025 05h30

Emerson Royal chegou ao Flamengo com a missão de substituir o negociado Wesley, mas até o momento viu seu concorrente Varela tomar conta da posição. O ex-Milan, porém, abraçou o período sem jogos na Data Fifa com unhas e dentes e pode ter uma oportunidade entre os titulares neste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

Varela com pubalgia

A brecha surge após problema de Varela. O uruguaio estava com a seleção de seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo e precisou retornar antecipadamente por conta de uma pubalgia. O jogador se reapresentou ontem ao Flamengo e passa por tratamento no Ninho do Urubu.

No momento, o uruguaio é dúvida para o duelo contra os gaúchos. Ele vive um de seus melhores momentos pelo Flamengo e também foi destaque na vitória de 3 a 0 sobre os peruanos atuando pelo Uruguai.

Royal está recuperado de lesão e já ouviu vaias

Emerson Royal tem aproveitado o período sem jogos para aprimorar a parte física, técnica e aumentar o entrosamento com os companheiros. O jogador também está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

A lesão aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional. Na ocasião, ele ouviu algumas vaias da torcida no Maracanã antes de ser substituído no intervalo.

O lateral revelou que as dores o atrapalharam, mas que agora já se sente bem e disponível caso seja escalado no domingo.

Estou à disposição do Filipe Luís. Estava no banco de reservas, mas não estava 100% para jogar. Foi um momento muito complicado, senti uma dor ali muito forte. E era muito incômodo para mim. Mas agora me sinto bem, estou bem preparado. Se o Filipe precisar de mim, vou estar à disposição pra poder fazer um grande jogo
Emerson Royal, à Flamengo TV

Emerson Royal foi contratado do Milan por 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões). Até o momento, ele fez cinco jogos, sendo três como titular.

