Ceni detona atuação do Bahia e detalha clima após eliminação: 'Uma merda'

O técnico Rogério Ceni detonou a atuação do Bahia após a eliminação para o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe baiana havia vencido o jogo de ida, mas perdeu por 2 a 0 no Maracanã.

Não conseguimos ter o controle do jogo, tivemos pouca coragem para jogar. Até nos defendemos bem em linha baixa, mas com a bola fomos nulos. Não conseguimos ter o que temos de bom. Não temos nem como reclamar de um pênalti ou qualquer coisa. Não colocamos em prática o que treinamos na semana [...] Não consigo explicar. Me sinto mal, não por perder, mas sim porque não produzimos nada. Rogério Ceni

O treinador ainda detalhou como estava o clima no vestiário após a eliminação. Ele ainda não havia conversado com os jogadores.

Uma bosta, uma merda. Não falei nada com ninguém, ainda nem me reuni com os jogadores. Rogério Ceni

A eliminação joga um balde de água fria no time do Bahia. A equipe vinha embalada pelo título da Copa do Nordeste sobre o Confiança e buscava uma inédita classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Não deu. Agora são 10 eliminações nas quartas de final.