Rodrigo Mattos critica postura da Bolívia: 'Espero que não vá para Copa'

A CBF tem razão em reclamar do comportamento da seleção boliviana na vitória sobre o Brasil, disse Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

A Bolívia venceu por 1 a 0, com gol de Miguelito, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, alguns episódios atrasaram o andamento da partida, como sumiço e esvaziamento de bolas na reta final.

O que eles fizeram no final do jogo é inaceitável. E não é pequeno. A CBF tem os problemas, mas tem razão. Não pode esvaziar a bola, não pode fazer a quantidade de cera. Tem uma regra de oito segundos para repor a bola e o Lampe [goleiro da Bolívia] estava em 16, 17. Daqui a pouco, ia deitar e dormir.

Estavam travando todas as jogadas para não ter jogo de futebol. É muito pior que a altitude. Isso não é futebol. [...] Claro que a gente tem essa simpatia por um time que está há mais de 30 anos fora da Copa, mas não consigo ter nenhuma simpatia com quem adota esse tipo de antijogo. [...] Espero que não vá para a Copa do Mundo.

Rodrigo Mattos

