Retorno de titulares e fator casa: os trunfos do Corinthians para ir às semis da Copa do Brasil

O Corinthians tem mais um importante compromisso pela frente neste meio de semana. O Timão recebe o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista venceu o duelo de ida por 1 a 0 e depende apenas de um empate para confirmar a classificação às semifinais. Para isso, o Alvinegro paulista contará com dois trunfos que podem fazer a diferença em um mata-mata: o possível retorno de alguns titulares e o fator casa.

Volta de titulares anima Corinthians

O Corinthians pode ter o retorno de até quatro titulares para o confronto decisivo da Copa do Brasil. O principal deles diz respeito a Yuri Alberto. O centroavante surpreendeu na recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal e tem treinado normalmente com o grupo. A Gazeta Esportiva apurou que há uma grande possibilidade, inclusive, de que o camisa 9 inicie o embate como titular no ataque alvinegro.

O lateral direito Matheuzinho também deve voltar a figurar entre os titulares. O defensor foi desfalque no Derby devido a uma sobrecarga na coxa direita, mas também já vem trabalhando normalmente junto aos demais companheiros. Outro retorno importante é o de Matheus Bidu, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras e também deve estar no 11 inicial contra o Furacão.

Também existe uma chance, ainda que remota, de que Raniele fique à disposição para o confronto. O atleta pode ser relacionado, mas isso depende da evolução do volante nos próximos dias. O camisa 14, vale lembrar, se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Já Carrillo, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo, é baixa certa para o compromisso desta quarta-feira contra o Furacão.

Defesa 'zerada'

Outro aspecto que empolga o Timão é a regularidade do sistema defensivo na Copa do Brasil. Em cinco partidas disputadas na competição, a equipe alvinegra ainda não sofreu nenhum gol. Por outro lado, balançou as redes seis vezes.

O cenário é bem distinto do Campeonato Brasileiro. Na liga nacional, a defesa do time tem oscilado e sofreu 28 tentos em 22 rodadas.

Fator casa é fundamental

Por fim, o fator casa também pode ser fundamental para o Corinthians confirmar a classificação. A Fiel Torcida tem feito a diferença com todo o apoio apresentado ao longo dos 90 minutos, sobretudo em jogos de mata-mata. Os torcedores fizeram uma bonita festa no clássico contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Embora tenha tido apenas uma vitória nas últimas sete partidas em casa, o Corinthians ainda se mostra muito forte dentro de seus domínios. Na atual temporada, o Alvinegro somou 16 vitórias, sete empates e amargou somente quatro derrotas, totalizando 67,9% de aproveitamento.

O Corinthians também não foi derrotado como mandante em jogos de mata-mata em 2025. Foram sete partidas (contra UCV-EQU, Barcelona de Guayaquil-EQU, Mirassol, Santos, Palmeiras [2x] e Novorizontino), com seis vitórias e um empate.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)