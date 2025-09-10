Recém-contratado, brasileiro exalta papel de Hall da Fama do UFC: "Mudou a carreira"

Na noite da última terça-feira (9), Lerryan Douglas brilhou no quinto episódio da nona temporada do 'Contender Series', garantindo um contrato com o UFC. Mas para se tornar o mais novo recém-chegado da empresa, o brasileiro contou com a ajuda de um lutador com bagagem de sobra na principal liga de MMA do mundo. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-pena (66 kg) paranaense exaltou a importância do Hall da Fama Cub Swanson em sua trajetória como profissional.

Incluído no Hall da Fama do UFC em 2022 na 'Ala Lutas' pelo confronto travado com Doo Ho Choi, Swanson pode ser considerado um divisor de águas na carreira de Lerryan. Quando o brasileiro, hoje radicado na Califórnia (EUA), se mudou para a 'Terra do Tio Sam', em 2022, o veterano do Ultimate o acolheu e, com conselhos cruciais, ajudou a lapidar a evolução de Douglas no MMA profissional. A parceria culminou com a melhor fase do paranaense, que agora soma cinco vitórias por nocaute consecutivas.

"O Cub Swanson é uma lenda. Ele mudou, basicamente, a minha carreira. Falou tudo o que eu tinha que fazer, foi sincero comigo. Na primeira vez que a gente treinou disse: 'Você é bom, mas tem que fazer isso e aquilo, mudar teu jogo'. Ele falava que eu era um atleta que puxava muito a cabeça para trás no muay-thai e dizia: 'Você tem que andar para frente, tem um boxe bom, mão pesada. Assim que você começar a andar para frente, você vai colocar os caras para baixo'. Dito e feito, (venho) de cinco nocautes seguidos. Treinando muito", destacou Lerryan.

Pacote completo?

Escalado para o 'co-main event' da noite, Lerryan mostrou rapidamente a que veio. Afinal de contas, em apenas 36 segundos, o paranaense 'apagou as luzes' do americano Cam Teague com um nocaute fulminante. Mas a trocação não é o único perigo que o brasileiro oferece para a categoria. Confiante em suas credenciais, Douglas, agora oficialmente como atleta do UFC, se autodenominou um "lutador completo".

"Grappler, faixa-preta de jiu-jitsu. Campeão nacional de wrestling. E agora estou sendo nocauteador. Como eles falam, um lutador completo. Diria que sou um lutador completo. Ninguém conseguiu ver meu grappling ainda, mas está em dia. Eu trago nocautes, a galera gosta de ver nocautes. Sei que ainda tenho que melhorar bastante, tenho humildade. Mas uma coisa que tenho muita confiança, é que sei que se eu encostar a mão, eles vão cair, não importa quem for. Essa é minha mentalidade", frisou o paranaense.

Além do recém-chegado Lerryan, o 'Esquadrão Brasileiro' dentro do UFC foi reforçado por mais dois nomes vindos do Contender Series: Samuel Sanches e Carol Foro. Cria do 'Galpão da Luta', equipe de Jailton Malhadinho, o baiano de apenas 22 anos também brilhou ao nocautear o americano Chasen Blair no primeiro assalto. Já Carol travou e venceu um duelo eletrizante contra a inglesa Shanelle Dyer , decidido na decisão unânime dos juízes.

