Quem sobe e quem desce na seleção de Ancelotti na última data Fifa

Carlo Ancelotti queria uma observação ampla para a seleção brasileira na data Fifa que terminou. Em que pese um jogo na altitude e a derrota para a Bolívia em El Alto, alguns jogadores conseguiram um passo a mais para se consolidarem nos planos do técnico para a Copa do Mundo.

Quem sobe

Luiz Henrique

Foi quem mudou a cara do jogo contra o Chile. Trouxe um elemento importante que é desestruturar a defesa adversária e participou de dois dos três gols brasileiros no Maracanã. Na disputa pelo espaço na ponta direita com Estêvão, acabou sendo mais efetivo — e olha que o garoto do Chelsea abriu o placar contra os chilenos. Na Bolívia, todo mundo sufocou junto em um jogo ruim do Brasil. Luiz Henrique foi titular.

João Pedro

Levou uma trombada com Martinelli, passou mal em campo, mas mostrou coisas boas no papel de camisa 9 do Brasil. Mobilidade dele foi importante contra o Chile para criar espaços. A concorrência também passa por problemas, o que reforça a relevância de João Pedro ainda nesse início de trajetória pelo Brasil e pelo Chelsea.

Bruno Guimarães

Bruno Guimarães foi um dos jogadores que sobreviveu prestigiado às Eliminatórias pelos três técnicos: Diniz, Dorival e, agora, Ancelotti.

Mas é com o italiano que ele mostra mais consistência e bom futebol. Na Data Fifa de setembro, foi o único jogador de linha titular nas duas partidas: a "moleza", contra o Chile, e a "roubada" na altitude da Bolívia.

Jogou bem as duas partidas. Em El Alto, teve a melhor atuação em campo segundo a análise estatística do Sofascore, apesar de ter cometido um pênalti tão bobo como discutível. Ganha uma aura de "insubstituível" e parceiro ideal de Casemiro, que tem a total confiança de Ancelotti

Quem desce

Richarlison

Apesar da confiança de longa data de Ancelotti, ainda está devendo uma boa atuação recente na seleção. A análise na Bolívia pode ser cruel, mas ele foi praticamente inoperante. Ao mesmo tempo, viu a ascensão de João Pedro para ocupar o papel de centroavante do time.

No jogo de El Alto, Richarlison jogou centralizado, como um 9 de fato - apesar de estar jogando pouco assim no Tottenham. Não foi um bom jogo da seleção e o centroavante pagou o preço.

Em ?61 minutos, teve um chute bloqueado, tentou só um drible (e errado), ganhou 1 de 6 duelos pelo alto ou pelo chão e ainda perdeu ??6 bolas. João Pedro entrou para a reta final e transmitiu mais sensação de perigo.

A próxima

Ancelotti voltará a convocar a seleção no mês que vem, para os jogos contra Coreia do Sul e Japão. O amistoso com os sul-coreanos será realizado no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Já o confronto com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.