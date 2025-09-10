Quem é Anna Kalinskaya, tenista responsável por polêmica com Holger Rune

A tenista Anna Kalinskaya ganhou os holofotes não por seu desempenho em quadra, mas por uma declaração que chamou a atenção. Em entrevista ao podcast "First & Red", ela revelou que o dinamarquês Holger Rune lhe enviou mensagens de cunho romântico, o que a incomodou.

Relacionamentos anteriores

Anna Kalinskaya já teve relacionamentos com outros tenistas. Foi namorada do italiano Jannik Sinner e também viveu um affair com o explosivo Nick Kyrgios.

Conheça mais de Anna Kalinskaya

Longe da intensidade do circuito profissional, Anna Kalinskaya encontra tempo para prazeres simples que ajudam a equilibrar sua rotina. Assistir a jogos de basquete, cozinhar e fazer compras estão entre seus passatempos preferidos. Para a russa, o "dia perfeito" é estar cercada de seus amigos mais próximos.

A relação com os animais também é especial: Anna é dona de dois cachorros. O primeiro, presente de aniversário aos 13 anos, vive em Moscou com seus pais. Já o segundo, um Pomsky chamado Kobe, a acompanha na maior parte das viagens durante a temporada.

Fora disso, a tenista gosta de assistir a documentários e filmes românticos. Na música, tem como favoritos Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled.

Carreira e estilo de jogo

Atualmente treinada por Patricia Tarabini, Anna cresceu em uma família esportiva: seus pais foram profissionais de badminton - hoje o pai trabalha na Federação da modalidade, enquanto a mãe treina jovens atletas. O irmão seguiu outro caminho e é jogador de futebol na Rússia.

O início no tênis veio cedo, aos cinco anos, inspirada por uma prima durante as férias de verão na casa da avó. Desde então, Kalinskaya desenvolveu um estilo marcado pela boa leitura de jogo e pela variedade nos golpes. Tem preferência por jogar em quadra rápida.

Inspirações e memórias marcantes

Na infância, não tinha um ídolo específico, mas assistia com frequência a partidas de Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer e Kim Clijsters. Entre suas lembranças mais especiais no circuito estão a primeira participação na Fed Cup e a atmosfera inesquecível ao vencer Sloane Stephens no US Open de 2019, no histórico Arthur Ashe Stadium.