Topo

Esporte

Quem é Anna Kalinskaya, tenista responsável por polêmica com Holger Rune

10/09/2025 11h19

A tenista Anna Kalinskaya ganhou os holofotes não por seu desempenho em quadra, mas por uma declaração que chamou a atenção. Em entrevista ao podcast "First & Red", ela revelou que o dinamarquês Holger Rune lhe enviou mensagens de cunho romântico, o que a incomodou.

Relacionamentos anteriores

Anna Kalinskaya já teve relacionamentos com outros tenistas. Foi namorada do italiano Jannik Sinner e também viveu um affair com o  explosivo Nick Kyrgios.

Conheça mais de Anna Kalinskaya

Longe da intensidade do circuito profissional, Anna Kalinskaya encontra tempo para prazeres simples que ajudam a equilibrar sua rotina. Assistir a jogos de basquete, cozinhar e fazer compras estão entre seus passatempos preferidos. Para a russa, o "dia perfeito" é estar cercada de seus amigos mais próximos.

A relação com os animais também é especial: Anna é dona de dois cachorros. O primeiro, presente de aniversário aos 13 anos, vive em Moscou com seus pais. Já o segundo, um Pomsky chamado Kobe, a acompanha na maior parte das viagens durante a temporada.

Fora disso, a tenista gosta de assistir a documentários e filmes românticos. Na música, tem como favoritos Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled.

Carreira e estilo de jogo

Atualmente treinada por Patricia Tarabini, Anna cresceu em uma família esportiva: seus pais foram profissionais de badminton - hoje o pai trabalha na Federação da modalidade, enquanto a mãe treina jovens atletas. O irmão seguiu outro caminho e é jogador de futebol na Rússia.

O início no tênis veio cedo, aos cinco anos, inspirada por uma prima durante as férias de verão na casa da avó. Desde então, Kalinskaya desenvolveu um estilo marcado pela boa leitura de jogo e pela variedade nos golpes. Tem preferência por jogar em quadra rápida.

Inspirações e memórias marcantes

Na infância, não tinha um ídolo específico, mas assistia com frequência a partidas de Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer e Kim Clijsters. Entre suas lembranças mais especiais no circuito estão a primeira participação na Fed Cup e a atmosfera inesquecível ao vencer Sloane Stephens no US Open de 2019, no histórico Arthur Ashe Stadium.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Quem sobe e quem desce na seleção de Ancelotti na última data Fifa

Fala de Tuma sobre não pagar a Arena gera desconforto no Corinthians

Proposta indecente! Lutador faz oferta inusitada para Dana White por vaga no UFC

Atlético-MG x Santos: veja informações de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

#ForaCasares e #ForaBelmonte: sao-paulinos reclamam nas redes sociais

Recordista e com status de prodígio, Alice Pereira prega cautela antes de estreia no UFC

Mbappé diz que saúde mental continua sendo tabu nos esportes de elite

Filho de Ronaldinho Gaúcho troca Burnley por time da 2ª divisão inglesa, diz jornal

Quem é Anna Kalinskaya, tenista responsável por polêmica com Holger Rune

Internacional lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do primeiro título brasileiro

Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026