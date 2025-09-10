Proposta indecente! Lutador faz oferta inusitada para Dana White por vaga no UFC

O trio brasileiro - formado por Lerryan Douglas, Samuel Sanches e Carol Foro - brilhou no quinto episódio da nona temporada do 'Contender Series', na última terça-feira (9), mas não foi o único destaque do show. Quem também roubou a cena foi o peso-pesado americano Steven Asplund - dentro e fora do octógono.

No cage, Asplund precisou de apenas 16 segundos para colocar um ponto final no seu combate contra Anthony Guarascio, registrando o terceiro nocaute mais rápido da história do Contender Series. Posteriormente, o peso-pesado foi anunciado como um dos ganhadores de contrato com o UFC, mas não sem antes fazer uma oferta inusitada para tentar convencer Dana White a contratá-lo.

"Dana, eu sou um gordinho que gosta de brigar contra qualquer um, em qualquer lugar, eu não ligo a mínima. F***-se, irmão, por favor. Eu faço qualquer coisa. Eu chupo seus dedos do pé, Dana", propôs Asplund, em entrevista pós-luta, antes de receber o contrato com o UFC das mãos de Dana White (veja abaixo ou clique aqui).

História de superação

Além do aparente senso de humor, Steven Asplund chega ao UFC com uma história de superação para contar e servir como inspiração para outras pessoas. Isso porque o lutador de 27 anos, que chegou a pesar 238 kg, conseguiu mudar de vida, perder peso e, de quebra, se tornar um atleta de alto nível.

