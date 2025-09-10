Pré-temporada da NBA: veja a tabela completa de jogos
A pré-temporada da NBA 2025 promete agitar fãs do basquete ao redor do mundo, com jogos espalhados por diferentes cidades e até mesmo fora dos Estados Unidos. A agenda inclui duelos tradicionais entre franquias, confrontos internacionais contra equipes convidadas e eventos especiais como os NBA Abu Dhabi Games, o NBA Melbourne Games e o NBA China Games.
A tabela a seguir reúne todas as partidas, com datas, horários (em BRT) e locais, para que o torcedor acompanhe de perto cada passo da preparação rumo à temporada regular.
? Pré-temporada da NBA 2025
Quinta-feira, 2 de outubro
13h00 - Philadelphia 76ers x New York Knicks - Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game)
Sexta-feira, 3 de outubro
06h30 - Melbourne United x New Orleans Pelicans - Rod Laver Arena, Melbourne (NBA Melbourne Game)
23h00 - Phoenix Suns x Los Angeles Lakers - Acrisure Arena, Palm Desert, CA
Sábado, 4 de outubro
12h00 - New York Knicks x Philadelphia 76ers - Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game)
21h00 - Hapoel Jerusalem x Brooklyn Nets - Barclays Center, Brooklyn, NY
21h00 - Orlando Magic x Miami Heat - Coliseo de Puerto Rico, San Juan, PR
22h00 - Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets - Pechanga Arena, San Diego, CA
00h00 (domingo) - South East Melbourne Phoenix x New Orleans Pelicans - Rod Laver Arena, Melbourne
Domingo, 5 de outubro
18h00 - Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets - North Charleston Coliseum, SC
21h30 - Los Angeles Lakers x Golden State Warriors - Chase Center, San Francisco, CA
Segunda-feira, 6 de outubro
20h30 - Milwaukee Bucks x Miami Heat - Kaseya Center, Miami, FL
21h00 - Atlanta Hawks x Houston Rockets - Toyota Center, Houston, TX
21h00 - Detroit Pistons x Memphis Grizzlies - FedExForum, Memphis, TN
21h00 - Guangzhou Loong-Lions x San Antonio Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, TX
21h30 - Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks - Dickies Arena, Fort Worth, TX
23h00 - Denver Nuggets x Toronto Raptors - Rogers Arena, Vancouver, BC
Terça-feira, 7 de outubro
20h00 - Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers - Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
21h00 - Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves - Target Center, Minneapolis, MN
Quarta-feira, 8 de outubro
20h30 - San Antonio Spurs x Miami Heat - Kaseya Center, Miami, FL
21h00 - Utah Jazz x Houston Rockets - Toyota Center, Houston, TX
21h00 - Boston Celtics x Memphis Grizzlies - FedExForum, Memphis, TN
23h00 - Portland Trail Blazers x Golden State Warriors - Chase Center, San Francisco, CA
23h00 - Toronto Raptors x Sacramento Kings - Golden 1 Center, Sacramento, CA
Quinta-feira, 9 de outubro
20h30 - Minnesota Timberwolves x New York Knicks - Madison Square Garden, NY
21h00 - Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls - United Center, Chicago, IL
21h00 - Detroit Pistons x Milwaukee Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, WI
21h00 - Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, OK
23h30 - Guangzhou Loong-Lions x LA Clippers - Frontwave Arena, Oceanside, CA
Sexta-feira, 10 de outubro
09h00 - Phoenix Suns x Brooklyn Nets - Venetian Arena, Macao (NBA China Game)
20h00 - Boston Celtics x Toronto Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, ON
20h00 - Orlando Magic x Philadelphia 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
21h00 - Utah Jazz x San Antonio Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, TX
23h00 - Sacramento Kings x Portland Trail Blazers - Moda Center, Portland, OR
Sábado, 11 de outubro
20h00 - Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
21h00 - Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies - FedExForum, Memphis, TN
21h30 - Charlotte Hornets x Dallas Mavericks - American Airlines Center, Dallas, TX
Domingo, 12 de outubro
08h00 - Brooklyn Nets x Phoenix Suns - Venetian Arena, Macao (NBA China Game)
16h00 - Toronto Raptors x Washington Wizards - Capital One Arena, Washington, DC
19h00 - Miami Heat x Orlando Magic - Kia Center, Orlando, FL
20h00 - Cleveland Cavaliers x Boston Celtics - TD Garden, Boston, MA
20h00 - Milwaukee Bucks x Chicago Bulls - United Center, Chicago, IL
22h30 - Golden State Warriors x Los Angeles Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
22h30 - Denver Nuggets x LA Clippers - Intuit Dome, Inglewood, CA
Segunda-feira, 13 de outubro
19h00 - Miami Heat x Atlanta Hawks - State Farm Arena, Atlanta, GA
20h00 - San Antonio Spurs x Indiana Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
20h30 - Washington Wizards x New York Knicks - Madison Square Garden, NY
21h00 - Guangzhou Loong-Lions x Minnesota Timberwolves - Target Center, Minneapolis, MN
22h00 - Dallas Mavericks x Utah Jazz - Delta Center, Salt Lake City, UT
Terça-feira, 14 de outubro
20h00 - Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers - Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
21h00 - Houston Rockets x New Orleans Pelicans - Legacy Arena, Birmingham, AL
21h00 - Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, WI
22h00 - Chicago Bulls x Denver Nuggets - Ball Arena, Denver, CO
23h00 - Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - Moda Center, Portland, OR
23h00 - Los Angeles Lakers x Phoenix Suns - Footprint Center, Phoenix, AZ
Quarta-feira, 15 de outubro
20h00 - Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets - First Horizon Coliseum, Greensboro, NC
20h30 - Toronto Raptors x Boston Celtics - TD Garden, Boston, MA
23h00 - LA Clippers x Sacramento Kings - Golden 1 Center, Sacramento, CA
23h30 - Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers - T-Mobile Arena, Las Vegas, NV
Quinta-feira, 16 de outubro
20h00 - New Orleans Pelicans x Orlando Magic - Kia Center, Orlando, FL
20h00 - Washington Wizards x Detroit Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, MI
20h30 - Houston Rockets x Atlanta Hawks - State Farm Arena, Atlanta, GA
21h00 - Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls - United Center, Chicago, IL
22h00 - Portland Trail Blazers x Utah Jazz - Delta Center, Salt Lake City, UT
Sexta-feira, 17 de outubro
20h00 - Brooklyn Nets x Toronto Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, ON
20h00 - Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
20h30 - Charlotte Hornets x New York Knicks - Madison Square Garden, NY
21h00 - Memphis Grizzlies x Miami Heat - Kaseya Center, Miami, FL
21h00 - Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, OK
21h00 - Indiana Pacers x San Antonio Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, TX
23h00 - LA Clippers x Golden State Warriors - Chase Center, San Francisco, CA
23h30 - Sacramento Kings x Los Angeles Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, CA