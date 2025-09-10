Pilar defensivo, Gustavo Gómez lidera quesitos do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e possui um compromisso importante neste sábado, contra o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque. Para o jogo, Abel Ferreira certamente contará com o zagueiro Gustavo Gómez, que lidera quesitos defensivos importantes do Verdão na competição.

O defensor paraguaio é o jogador da equipe com a maior média de cortes, com 5.4 por jogo. Além disso, Gustavo Gómez também lidera nas interceptações, com uma média de 1.3 por partida. As informações são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

O experiente zagueiro também aparece em outras estatísticas. Atrás de Giay, Gómez é o segundo em desarmes, com média de 2.1 por jogo. Por fim, ele também é o segundo em bolas longas por partida, atrás de Bruno Fuchs. O paraguaio tem 3.1 de acerto neste quesito.

Longevidade

Nesta temporada, Gustavo Gómez segue sendo titular da defesa do Palmeiras. Até aqui, ele tem 37 jogos disputados em 2025, com quatro gols marcados e uma assistência.

Com 43 pontos em 20 jogos, o Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Internacional, adversário neste sábado, possui 27 pontos após 21 partidas, e ocupa a décima colocação.