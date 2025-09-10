Petkovic completa 53 anos e recebe homenagens do Flamengo
O Flamengo celebrou nesta quarta-feira o aniversário de 53 anos de Dejan Petkovic, um dos grandes ídolos da história do clube. O meia sérvio, carinhosamente chamado de "o sérvio mais carioca do mundo", conquistou a torcida com sua técnica refinada, gols decisivos e títulos marcantes com o Manto Sagrado.
Ao longo de sua trajetória pelo Rubro-Negro, Petkovic disputou 198 jogos e marcou 57 gols, muitos deles de falta, que se tornaram sua marca registrada.
Títulos pelo Flamengo
Com a camisa rubro-negra, Petkovic levantou taças importantes:
- bicampeão carioca (2000 e 2001),
- Copa dos Campeões em 2001
- Brasileirão de 2009.
Ídolo eterno da Nação
A identificação com a torcida rubro-negra foi imediata, e até hoje o ex-meia é reverenciado no futebol carioca.
"Parabéns, Pet! A Nação te ama!" foi a frase usada pelo Flamengo para homenagear o jogador que marcou época no Maracanã.