Petkovic completa 53 anos e recebe homenagens do Flamengo

O Flamengo celebrou nesta quarta-feira o aniversário de 53 anos de Dejan Petkovic, um dos grandes ídolos da história do clube. O meia sérvio, carinhosamente chamado de "o sérvio mais carioca do mundo", conquistou a torcida com sua técnica refinada, gols decisivos e títulos marcantes com o Manto Sagrado.

Ao longo de sua trajetória pelo Rubro-Negro, Petkovic disputou 198 jogos e marcou 57 gols, muitos deles de falta, que se tornaram sua marca registrada.

Títulos pelo Flamengo

Com a camisa rubro-negra, Petkovic levantou taças importantes:

bicampeão carioca (2000 e 2001) ,

, Copa dos Campeões em 2001

Brasileirão de 2009.

Ídolo eterno da Nação

A identificação com a torcida rubro-negra foi imediata, e até hoje o ex-meia é reverenciado no futebol carioca.

"Parabéns, Pet! A Nação te ama!" foi a frase usada pelo Flamengo para homenagear o jogador que marcou época no Maracanã.