Palmeiras vê convocados 'passearem' na Data Fifa; paraguaios são exceção

Os convocados do Palmeiras desfalcaram a equipe no treino desta manhã, mas o clube comemora o baixo desgaste da maioria deles nesta data Fifa.

As exceções são os paraguaios Gustavo Gómez e Sosa, que atuaram bons minutos nos dois jogos das Eliminatórias.

O que aconteceu

Andreas Pereira, Emiliano Martínez e Flaco López não disputaram um minuto sequer nesta data Fifa. Andreas foi convocado após o corte de Kaio Jorge, mas só ficou no banco contra a Bolívia, Emi assistiu os dois jogos do Uruguai do banco de reservas, e Flaco foi cortado do primeiro jogo da Argentina e só ficou no banco contra o Equador.

Piquerez também se reapresentará ao Palmeiras descansado. O lateral esquerdo disputou os 90 minutos no jogo contra o Peru, na última quarta-feira (4), mas assistiu os 90 minutos do empate de ontem contra o Chile do banco de reservas.

Gustavo Gómez e Sosa são os mais desgastados nesta data Fifa. O zagueiro disputou todos os minutos possíveis contra o Equador e o Peru. Já o atacante somou 167 minutos. Os paraguaios garantiram a classificação para a próxima Copa do Mundo após o empate contra o Equador.

Andreas Pereira teve volta relâmpago e já se reapresentou ao Palmeiras. O meio-campista fez trabalhos regenerativos na manhã de hoje, mas não foi a campo com o restante do elenco.

Já os outros convocados (os uruguaios Piquerez e Emi Martínez, e os paraguaios Gustavo Gómez e Sosa) são aguardados no centro de treinamento alviverde ao longo do dia para serem avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras volta a campo no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), contra o Inter, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.