Palmeiras tem volta relâmpago de Andreas, e Maurício avança em recuperação

Andreas Pereira já retornou da seleção brasileira e fez trabalho regenerativo no Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

10/09/2025 12h37

O Palmeiras treinou na manhã de hoje com duas novidades: Andreas Pereira já se reapresentou na Academia de Futebol após ser convocado para a seleção brasileira, e Maurício treinou integralmente com o elenco após sentir dores.

O que aconteceu

Andreas estava na Bolívia na noite de ontem, mas já fez trabalhos regenerativos no Centro de Excelência nesta manhã. O meia ainda não participou de um treino em campo com o técnico Abel Ferreira.

O meia Maurício, que foi baixa nos treinos do início da semana com dores na lombar, avançou na recuperação e deve ser relacionado para o jogo contra o Inter. O camisa 18 trabalhou em tempo integral com o elenco.

Os atletas formados na base que estavam com a seleção sub-20 participaram do treino normalmente. O lateral-esquerdo Arthur, o meia Erick Belé e o atacante Luighi integraram a atividade.

Já os outros convocados (os uruguaios Piquerez e Emi Martínez, e os paraguaios Gustavo Gómez e Sosa) são aguardados no centro de treinamento alviverde ao longo do dia para serem avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras treina novamente amanhã na parte da manhã. A equipe entra em campo contra o Inter no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

