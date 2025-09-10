Palmeiras tem volta relâmpago de Andreas, e Maurício avança em recuperação

O Palmeiras treinou na manhã de hoje com duas novidades: Andreas Pereira já se reapresentou na Academia de Futebol após ser convocado para a seleção brasileira, e Maurício treinou integralmente com o elenco após sentir dores.

O que aconteceu

Andreas estava na Bolívia na noite de ontem, mas já fez trabalhos regenerativos no Centro de Excelência nesta manhã. O meia ainda não participou de um treino em campo com o técnico Abel Ferreira.

O meia Maurício, que foi baixa nos treinos do início da semana com dores na lombar, avançou na recuperação e deve ser relacionado para o jogo contra o Inter. O camisa 18 trabalhou em tempo integral com o elenco.

Maurício avançou em recuperação de dores na lombar e deve retornar ao Palmeiras contra o Inter Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Os atletas formados na base que estavam com a seleção sub-20 participaram do treino normalmente. O lateral-esquerdo Arthur, o meia Erick Belé e o atacante Luighi integraram a atividade.

Já os outros convocados (os uruguaios Piquerez e Emi Martínez, e os paraguaios Gustavo Gómez e Sosa) são aguardados no centro de treinamento alviverde ao longo do dia para serem avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras treina novamente amanhã na parte da manhã. A equipe entra em campo contra o Inter no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.