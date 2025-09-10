Palmeiras informa venda dos últimos ingressos para duelo contra o River Plate na Argentina
O Palmeiras informou que disponibilizará, nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília), a última carga de ingressos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, na Argentina. A venda será destinada prioritariamente aos sócios Avanti, seguindo o mesmo modelo aplicado nas pré-vendas do Allianz Parque.
Segundo o clube, trata-se de uma pequena quantia, cancelada nos termos e prazos da venda inicial. O valor, definido pelo River Plate, é único: R$ 280,00. Não haverá desconto para sócios Avanti nem benefício de meia-entrada. O pagamento poderá ser feito via PIX ou cartão de crédito/débito.
Retirada de ingressos
Após a compra online, o sócio-torcedor deverá retirar o bilhete físico, mediante apresentação do comprovante impresso gerado no momento da compra e recebido por e-mail, nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque. A retirada acontecerá até o dia 12 de setembro, das 10h às 18h. Não serão aceitos prints ou fotos do comprovante.