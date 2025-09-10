Topo

Onde vai passar Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

10/09/2025 14h00

Fluminense e Bahia entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Bahia joga pelo empate após vencer a ida por 1 a 0. O Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um triunfo simples leva a disputa para os pênaltis.

Embalado pela conquista da Copa do Nordeste, o time de Rogério Ceni chega confiante depois de golear o Confiança por 9 a 1 no agregado da final. Já o Flu, comandado por Renato Gaúcho, não atua desde a Data Fifa, quando empatou em 0 a 0 com o Santos.

Fluminense x Bahia -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 10 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

