Onde vai passar Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo
Fluminense e Bahia entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Bahia joga pelo empate após vencer a ida por 1 a 0. O Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um triunfo simples leva a disputa para os pênaltis.
Embalado pela conquista da Copa do Nordeste, o time de Rogério Ceni chega confiante depois de golear o Confiança por 9 a 1 no agregado da final. Já o Flu, comandado por Renato Gaúcho, não atua desde a Data Fifa, quando empatou em 0 a 0 com o Santos.
Fluminense x Bahia -- Copa do Brasil
- Data e hora: 10 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)