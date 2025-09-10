Onde vai passar Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo
Corinthians e Athletico entram em campo hoje (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Com a vitória mínima no primeiro encontro, o Corinthians pode se classificar até com um empate. O Athletico, por outro lado, precisa de dois gols de vantagem para avançar direto; se vencer por apenas um, a vaga será definida nos pênaltis.
A equipe de Dorival Júnior volta a campo após a paralisação da Data Fifa, tendo empatado em 1 a 1 com o Palmeiras no último compromisso. Já o time paranaense embala três triunfos consecutivos na Série B, incluindo o 3 a 1 diante do Botafogo-SP.
Corinthians x Athletico -- Copa do Brasil
- Data e hora: 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)