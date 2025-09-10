Topo

Esporte

Onde vai passar Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/09/2025 16h30

Corinthians e Athletico entram em campo hoje (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com a vitória mínima no primeiro encontro, o Corinthians pode se classificar até com um empate. O Athletico, por outro lado, precisa de dois gols de vantagem para avançar direto; se vencer por apenas um, a vaga será definida nos pênaltis.

Relacionadas

Trio raro de Dorival e outro titular podem voltar ao Corinthians em decisão

Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

Corinthians avalia permanências de Romero, Maycon e Talles Magno

A equipe de Dorival Júnior volta a campo após a paralisação da Data Fifa, tendo empatado em 1 a 1 com o Palmeiras no último compromisso. Já o time paranaense embala três triunfos consecutivos na Série B, incluindo o 3 a 1 diante do Botafogo-SP.

Corinthians x Athletico -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Transmissão ao vivo de Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Santos pode virar SAF? O que se sabe sobre reunião 'secreta' na Vila

Recém-contratado, brasileiro exalta papel de Hall da Fama do UFC: "Mudou a carreira"

São Paulo atualiza situações de Lucas Moura e Oscar; confira

Em recuperação, Arboleda e Marcos Antônio participam de todo o treino do São Paulo

Botafogo e Vasco jogam para manter "alta média de gols" no Nilton Santos

Onde vai passar Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Altitude é de verdade: troquei Bolívia x Brasil pela máscara de oxigênio

Polícia da Espanha prende torcedor do Oviedo acusado de insulto racial a Mbappé

26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD terá chegada em Diadema

Com Neto e Arthur Zanetti, COB Expo reúne medalhistas olímpicos em palestra