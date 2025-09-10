'Ninguém vai passar pano para infrator no Corinthians', diz Romeu Tuma Jr.

O Corinthians não vai "passar pano" para ex-dirigentes que tenham praticados crimes valendo-se do clube, afirma Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, no De Primeira, do Canal UOL.

Tuma Jr. promete que não haverá proteção a quem cometeu infrações e acrescenta que o Conselho Deliberativo pode aplicar punições administrativas, como exclusão do quadro social, uma vez que os investigados sejam julgados e condenados pela Justiça.

Todos aqueles que infringirem o estatuto e contra quem tiver prova vão ser julgados no plenário do Conselho e ninguém vai passar pano para ninguém. Romeu Tuma Jr.

O presidente do Conselho confirmou o sumiço de documentos do clube em meio ao impeachment do ex-presidente Augusto Melo e diz que a nova diretoria registrou boletim de ocorrência para apurar o caso.

A informação que a gente tem, e foi registrado o boletim de ocorrência pela administração, é que sumiram os documentos. Romeu Tuma Jr.

'Calote é risco real', alerta Romeu Tuma Jr. sobre Arena

Romeu Tuma Jr. alerta que o risco de calote do Corinthians na Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena é real, mas defende o pagamento da dívida mediante uma renegociação.

Não prego o calote, mas alertei como minha obrigação de que isso pode acontecer se a gente não conseguir sanar esses problemas. Romeu Tuma Jr.

Para ele, faltou competência no gerenciamento do contrato com a Caixa, o que agravou o endividamento do Corinthians.

Romeu Tuma defende uma renegociação realista para pagar a dívida sem que isso signifique travar financeiramente o clube.

Eu acho que faltou competência no gerenciamento com a Caixa nesse período. Romeu Tuma Jr.

