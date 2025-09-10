Neymar pode repetir Ronaldo na Copa de 2002? Colunistas divergem

É possível que Neymar assuma o protagonismo da seleção brasileira a tempo de brilhar na Copa de 2026? Alicia Klein e Rodrigo Mattos debateram o tema, no Fim de Papo.

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho. Assim, Neymar tem cerca de nove meses para voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Mesmo atuando pelo Santos, ele ficou fora da última lista de Carlo Ancelotti.

Mattos: Ninguém acreditava no Ronaldo em 2002

Parece improvável que o Neymar se torne um jogador relevante na Copa. Eu não descarto pelo seguinte: [...] eu vi como davam a carreira do Ronaldo por encerrada em 2002. O Felipão apostou nele, ele entrou em um jogo no Ceará, não parecia em forma física, voltava de uma lesão muito grave, e foi se recuperando.

Rodrigo Mattos

Alicia: Neymar não tem futebol para ser 'o cara' da seleção

Não temos esse cara e eu queria ter 10% da fé na humanidade que têm as pessoas que ainda acreditam no Neymar, que acham que ele vai ser esse cara, baseado em sonhos, desejos, videogame - é a única explicação. Porque futebol para isso Neymar não apresenta há muito tempo.

Alicia Klein

