Topo

Esporte

Neymar faz post celebrando Brasil na Copa após fim das Eliminatórias

Neymar durante o aquecimento da seleção do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias - Vitor Silva/CBF
Neymar durante o aquecimento da seleção do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Imagem: Vitor Silva/CBF

10/09/2025 01h14

Neymar mais uma vez se manifestou por meio das redes sociais sobre a Seleção Brasileira. Passada a derrota para a Bolívia, nesta terça-feira, o jogador fez um post celebrando o fim das Eliminatórias e o fato de o time canarinho estar classificado para a Copa do Mundo.

"Brasil na Copa. Rumo ao hexa", escreveu Neymar em uma foto sua em um jogo da Seleção Brasileira.

Relacionadas

Brasil perde para Bolívia na altitude e faz pior campanha nas Eliminatórias

Ancelotti dribla polêmica na altitude, mas admite que seleção pode melhorar

De 'várzea' a 'jogamos contra 14': presidente da CBF sobe tom após derrota

(Foto: Reprodução/Instagram)

O jogador não foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, por causa de um edema no adutor que o tirou de alguns treinos do Santos justamente na semana da convocação.

Porém, dias depois, Neymar foi a campo e enfrentou o Fluminense, na Vila Belmiro. Na ocasião, o jogador chegou a dizer que a escolha de Ancelotti em deixá-lo de fora da convocação não teve a ver com qualquer problema físico, mas, sim, por opção técnica.

A expectativa é de que Neymar, enfim, volte a ser convocado na Data Fifa de outubro para os primeiros amistosos que a Seleção Brasileira disputará até a Copa do Mundo de 2026, já que não haverá a disputa de qualquer outro torneio oficial até lá.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

SAF com torcedores no comando pode ser um caminho, diz Fabíola Andrade

'Favas contadas': Mattos analisa Corinthians x Athletico na Copa do Brasil

Neymar pode repetir Ronaldo na Copa de 2002? Colunistas divergem

Luiz Henrique ou Estêvão: quem está na frente por vaga na Copa do Mundo?

Neymar faz post celebrando Brasil na Copa após fim das Eliminatórias

Show de Suárez colombiano e derrota brasileira: veja gols das Eliminatórias

Rodrigo Mattos critica postura da Bolívia: 'Espero que não vá para Copa'

Primeira derrota de Ancelotti na seleção repercute na imprensa mundial: 'Brasil irreconhecível'

Cruzeiro assina pré-contrato com colombiano da seleção sub-20

Quando o Brasil volta a jogar? Veja calendário de jogos até a Copa do Mundo

De 'várzea' a 'jogamos contra 14': presidente da CBF sobe tom após derrota