Neymar faz post celebrando Brasil na Copa após fim das Eliminatórias
Neymar mais uma vez se manifestou por meio das redes sociais sobre a Seleção Brasileira. Passada a derrota para a Bolívia, nesta terça-feira, o jogador fez um post celebrando o fim das Eliminatórias e o fato de o time canarinho estar classificado para a Copa do Mundo.
"Brasil na Copa. Rumo ao hexa", escreveu Neymar em uma foto sua em um jogo da Seleção Brasileira.
(Foto: Reprodução/Instagram)
O jogador não foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, por causa de um edema no adutor que o tirou de alguns treinos do Santos justamente na semana da convocação.
Porém, dias depois, Neymar foi a campo e enfrentou o Fluminense, na Vila Belmiro. Na ocasião, o jogador chegou a dizer que a escolha de Ancelotti em deixá-lo de fora da convocação não teve a ver com qualquer problema físico, mas, sim, por opção técnica.
A expectativa é de que Neymar, enfim, volte a ser convocado na Data Fifa de outubro para os primeiros amistosos que a Seleção Brasileira disputará até a Copa do Mundo de 2026, já que não haverá a disputa de qualquer outro torneio oficial até lá.