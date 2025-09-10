Nauhany Silva é eliminada pela argentina Solana Sierra nas oitavas do SP Open

Nauhany Silva se despediu do SP Open nesta quarta-feira (10). A jovem brasileira de apenas 15 anos foi derrotada pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em duelo válido pelas oitavas de final da chave de simples. O resultado encerrou a participação da promessa paulista em seu primeiro torneio de nível WTA.

Com a vitória, Sierra, cabeça de chave número 2, avançou às quartas de final e terá pela frente a britânica Francesca Jones, que eliminou a americana Whitney Osuigwe mais cedo. A data e o horário do confronto ainda serão confirmados pela organização.

O jogo começou de maneira complicada para Naná. Cometendo muitos erros e sem conseguir encaixar o saque, a brasileira acabou levando um "pneu" no primeiro set em apenas 20 minutos.

No segundo, mostrou reação e personalidade: conquistou seus primeiros games, empolgou o público presente e chegou a virar o placar para 4/3. Porém, a experiência de Sierra prevaleceu na reta final. A argentina retomou o controle da partida, devolveu a quebra e fechou a parcial em 6/4.

"Tive pouca porcentagem de primeiro saque no 1° set. No segundo, consegui ser mais agressiva, o saque melhorou e engrossei o jogo. Mas dou parabéns à Solana", disse a brasileira.

"Fico feliz de estar no caminho certo. Jogar esse torneio abre muitas portas, agradeço muito o convite", completou.

Apesar da eliminação, a campanha foi significativa para Naná. A paulista havia estreado com vitória sobre Carol Meligeni e, diante de Sierra, provou seu potencial. Aos 15 anos, deixou uma boa impressão em São Paulo e mostrou que pode evoluir ainda mais no circuito profissional.