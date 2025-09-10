Naná leva pneu, cai para argentina nas oitavas e se despede do SP Open

Chegou ao fim a participação de Naná Silva no SP Open. Hoje, a tenista brasileira foi derrotada pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0 (0/6 e 4/6) e se despediu nas oitavas de final da chave de simples do torneio brasileiro.

Solana Sierra vai encarar a britânica Francesa Jones nas quartas de final. A data e o horário do confronto ainda serão divulgados.

Naná se despede do SP Open. A brasileira, que tem 15 anos, havia eliminado Carol Meligeni na primeira rodada, mas caiu agora nas oitavas da chave de simples. Nas duplas, ela e Victoria Barros caíram para Anna Rogers e Janice Tjen também nas oitavas. A participação foi a primeira dela em um torneio de nível WTA.

Como foi o jogo

Solana Sierra deu um pneu em Naná no primeiro set em apenas 20 minutos. Bastante agressiva, a argentina não deu chances para a brasileira, que também errou muito quando teve o saque ao seu favor.

Naná voltou melhor no segundo set, empolgou, mas não foi o suficiente. A brasileira se manteve mais nos pontos, venceu seus primeiros games e chegou a quebrar Sierra duas vezes. O público entrou no embalo da boa atuação da joia, mas a argentina foi melhor na reta final e conseguiu a quebra no game final para fechar o jogo.

Houve até uma tentativa do DJ para apoiar Naná. Ele tocou a música Hey Jude, dos Beatles, que tem "Na na na" no refrão no intervalo entre um dos games do segundo set.