Topo

Esporte

Naná leva pneu, cai para argentina nas oitavas e se despede do SP Open

Naná Silva, tenista brasileira, durante jogo contra Solana Sierra no SP Open - Fotojump/SP Open
Naná Silva, tenista brasileira, durante jogo contra Solana Sierra no SP Open Imagem: Fotojump/SP Open
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 18h43

Chegou ao fim a participação de Naná Silva no SP Open. Hoje, a tenista brasileira foi derrotada pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0 (0/6 e 4/6) e se despediu nas oitavas de final da chave de simples do torneio brasileiro.

Solana Sierra vai encarar a britânica Francesa Jones nas quartas de final. A data e o horário do confronto ainda serão divulgados.

Relacionadas

Tênis: Ela se formou em escola de Nadal e é ídolo aos 20 anos nas Filipinas

'Viajo 25 semanas por ano': a rotina de uma tenista brasileira de 15 anos

Com casa cheia, Bia Haddad domina italiana e estreia bem no SP Open

Naná se despede do SP Open. A brasileira, que tem 15 anos, havia eliminado Carol Meligeni na primeira rodada, mas caiu agora nas oitavas da chave de simples. Nas duplas, ela e Victoria Barros caíram para Anna Rogers e Janice Tjen também nas oitavas. A participação foi a primeira dela em um torneio de nível WTA.

Como foi o jogo

Solana Sierra deu um pneu em Naná no primeiro set em apenas 20 minutos. Bastante agressiva, a argentina não deu chances para a brasileira, que também errou muito quando teve o saque ao seu favor.

Naná voltou melhor no segundo set, empolgou, mas não foi o suficiente. A brasileira se manteve mais nos pontos, venceu seus primeiros games e chegou a quebrar Sierra duas vezes. O público entrou no embalo da boa atuação da joia, mas a argentina foi melhor na reta final e conseguiu a quebra no game final para fechar o jogo.

Houve até uma tentativa do DJ para apoiar Naná. Ele tocou a música Hey Jude, dos Beatles, que tem "Na na na" no refrão no intervalo entre um dos games do segundo set.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Stefani e Babos e Pigossi e Ingrid avançam em duplas; Naná cai em simples no SP Open

Adonis Frías: "Vojvoda sabe o que posso entregar em campo"

Treino do Santos: Neymar participa de tático e Vojvoda aguarda trio

Com dúvidas, Atlético-MG fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja time provável

Decisivo contra o Brasil nas Eliminatórias, boliviano Miguelito não deve retornar ao Santos

Naná leva pneu, cai para argentina nas oitavas e se despede do SP Open

Romeu Tuma Jr. admite que Corinthians pode dar calote na Caixa se não houver acordo pela arena

Seleção de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Como joga Billal Brahimi, novo reforço do Santos? Musetti detalha

Após parceria com James, Frías quer ajudar Neymar no Santos: "Se ele crescer, crescemos juntos"