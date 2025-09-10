Memphis recebe placa e camisa especial do Corinthians por recorde batido pela Holanda
O atacante Memphis Depay foi homenageado pela diretoria do Corinthians no gramado da Neo Química Arena antes do jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador quebrou um recorde pela seleção da Holanda na última data Fifa e se isolou como maior artilheiro da história do país.
Memphis superou Robin van Persie e alcançou 52 bolas na rede com a camisa laranja. Portanto, ganhou do Timão uma camisa especial com o número 52 e uma placa, entregue pelo presidente do clube, Osmar Stabile, e pelo executivo de futebol, Fabinho Soldado.
Além disso, foi exibido um vídeo de homenagem a Memphis nos telões do estádio. A ação foi promovida logo após o término do aquecimento, antes do jogador entrar no túnel que dá acesso aos vestiários.
Números de Memphis
Memphis Depay possui, ao todo, 52 gols em 104 partidas disputadas pela seleção holandesa. O astro, no entanto, nunca conseguiu conquistar um título com a camisa do seu país.
O atacante, ainda, está empatado com Sneijder entre os maiores garçons da história da Laranja Mecânica. Ambos têm 33 passes para gols cada um.
Situação do confronto
O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.
O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.
Próximo jogo do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)