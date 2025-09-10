Memphis recebe placa e camisa especial do Corinthians por recorde batido pela Holanda

O atacante Memphis Depay foi homenageado pela diretoria do Corinthians no gramado da Neo Química Arena antes do jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador quebrou um recorde pela seleção da Holanda na última data Fifa e se isolou como maior artilheiro da história do país.

Memphis superou Robin van Persie e alcançou 52 bolas na rede com a camisa laranja. Portanto, ganhou do Timão uma camisa especial com o número 52 e uma placa, entregue pelo presidente do clube, Osmar Stabile, e pelo executivo de futebol, Fabinho Soldado.

Além disso, foi exibido um vídeo de homenagem a Memphis nos telões do estádio. A ação foi promovida logo após o término do aquecimento, antes do jogador entrar no túnel que dá acesso aos vestiários.

??? Em homenagem aos seus 5??2?? gols pela seleção neerlandesa, Memphis recebeu uma placa e uma camiseta personalizada das mãos do presidente Osmar Stabile e de Fabinho Soldado. #SCCPxATH#InvasãoPelasBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/TbeJIpWzfi ? Corinthians (@Corinthians) September 11, 2025

Números de Memphis

Memphis Depay possui, ao todo, 52 gols em 104 partidas disputadas pela seleção holandesa. O astro, no entanto, nunca conseguiu conquistar um título com a camisa do seu país.

O atacante, ainda, está empatado com Sneijder entre os maiores garçons da história da Laranja Mecânica. Ambos têm 33 passes para gols cada um.

Situação do confronto

O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.

O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.

Próximo jogo do Corinthians