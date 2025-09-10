Mbappé diz que saúde mental continua sendo tabu nos esportes de elite

PARIS (Reuters) - O capitão da França, Kylian Mbappé, disse que os atletas de ponta ainda relutam em falar livremente sobre saúde mental porque temem ser julgados, acrescentando que sua paixão pelo esporte é o que o impede de se desiludir com o futebol.

Em uma ampla entrevista à revista L'Equipe na quarta-feira, o atacante de 26 anos falou francamente sobre a pressão que enfrenta e a percepção de que os jogadores de elite não podem demonstrar vulnerabilidade.

"A complexidade é que as pessoas têm dificuldades com isso. Você não deve mostrar isso", disse Mbappé, quando perguntado sobre ciclistas como o tetracampeão do Tour de France Tadej Pogacar, que reconheceu momentos de angústia durante a competição.

"Se ele tivesse dito isso na largada, teria sido despedaçado. Mas quando você ganha, você é quase intocável. Se você perde uma partida e diz que está cansado, as pessoas dizem que é porque você jogou mal. Mesmo que você tenha se sentido assim antes."

O atacante do Real Madrid, que marcou dois gols em duas vitórias da França nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Ucrânia e a Islândia, disse que se mantém nos padrões mais exigentes.

"Eu nunca quis aceitar o fracasso, então não me importo se as pessoas me censuram por isso. Sou muito duro comigo mesmo, mais do que a maioria das pessoas, então estou em paz com isso", disse ele.

Mbappé também destacou a linha tênue entre a expectativa pública e as emoções particulares.

"Em casa, eu posso dizer isso. Ou quando o contexto é adequado. Se eu ganhar a Copa do Mundo, você vem três dias depois e me pergunta, eu posso dizer isso. Mas depois de uma derrota? As pessoas não vão aceitar", afirmou ele.

E acrescentou: "Sinceramente, se eu não tivesse essa paixão, o futebol já teria me enojado há muito tempo."

A entrevista também abordou a trajetória de sua carreira na França, no Paris St Germain e agora no Real Madrid, mas Mbappé insistiu que as batalhas mais difíceis geralmente são internas.

"Você não tem o direito de perder, de estar errado. Mas é também por isso que as pessoas o têm em alta estima -- porque você aceita tudo, porque você se mantém resiliente e sempre quer vencer", disse ele.