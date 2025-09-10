Mailton é apresentado pelo São Paulo e celebra chegada ao Tricolor: "Realização de um sonho"

Topo

O São Paulo apresentou oficialmente o lateral direito Mailton, nesta quarta-feira, no SuperCT. O jogador de 27 anos, ex-Chapecoense, comemorou o acerto com o clube e destacou a oportunidade de disputar a Copa Libertadores.

"Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. É a realização de um sonho, tanto para mim quanto para minha esposa e minha família. Essa alegria vai ser do início ao fim. Estou muito feliz e realizado com a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores. Essa é a alegria que me motiva", disse Mailton.

"Quando se trata de São Paulo, a gente não pode nem pensar. A partir do primeiro momento, deixei bem claro minha vontade de vir. Nunca tive dúvidas entre escolher. Tiveram outras sondagens, mas aqui foi o mais concreto e deixei bem claro que minha vontade era estar aqui", acrescentou.

Mailton, novo Camisa 22, assinou contrato com o Tricolor Paulista válido até o final de 2027. O jogador chega para disputar posição com o português Cédric Soares, titular absoluto no time de Hernán Crespo.

"Disputar posição com o Cédric, que estava jogando na Europa até o ano passado, disputando a Liga dos Campeões, tem sido um aprendizado diário. É aproveitar cada momento, cada oportunidade e buscar escrever a minha história aqui no São Paulo", contou.

Lateral ofensivo

Em 2025, defendendo as cores da Chapecoense, Mailton se destaca pela participação no ataque. Em 30 partidas, foram sete gols marcados e nove assistências. Além disso, era o artilheiro da equipe na temporada e o líder em participações diretas.

"Eu sou um lateral mais ofensivo. O Cédric, até por conta da experiência, é um lateral muito bom na construção e chega bem lá na frente. Eu sou mais ofensivo, se deixar eu vou correr os 90 minutos. Não gosto de perder nem par ou ímpar. Sou muito aguerrido e um jogador que busca sempre a vitória. Vou continuar o que eu vinha fazendo na Chape. Dando opção lá na frente e marcando quando precisar marcar. Se optarem por mim, vou procurar fazer a melhor jogada, dar uma assistência e marcar o gol", analisou.

Já regularizado, o lateral direito está à disposição do técnico Hernán Crespo para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. O Tricolor volta a campo neste domingo, diante do Botafogo, no Morumbis.

Calendário do São Paulo

  • São Paulo x Botafogo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Morumbis

