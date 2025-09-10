Luiz Henrique ou Estêvão: quem está na frente por vaga na Copa do Mundo?

Após o fim das Eliminatórias já é possível apontar quais jogadores estão mais perto da Copa? No Fim de Papo, Fabíola Andrade e Rodrigo Mattos debateram sobre o lugar de Luiz Henrique entre os favoritos de Carlo Ancelotti.

O atacante do Zenit (RUS) foi um dos destaques da vitória sobre o Chile, quando participou diretamente de dois gols após entrar no segundo tempo, mas teve atuação apagada diante da Bolívia, na derrota da seleção brasileira por 1 a 0.

Mattos: Estêvão está mais perto do grupo final

Acho que não [Estêvão e Luiz Henrique não brigam por uma vaga] necessariamente. Não vejo o Luiz Henrique garantido, não. Ele tem até uma passagem anterior ao Ancelotti, com o Dorival, muito boa. Mas, naquela passagem também teve o Igor Jesus - e sumiu. Então, acho que ele não está no grupo de 14 fixos que o Ancelotti citou.

Eu vejo o Estêvão mais perto dessa base porque é chamado sempre. E o Ancelotti se mostrou encantado por ele.

Rodrigo Mattos

Fabíola: Luiz Henrique carimbou vaga

Para a vaga de atacante, ainda tem Samuel Lino, Martinelli, que eu não sei se vai para a Copa, Richarlison, que eu não sei se vai para a Copa. tem mais de 10 atacantes brigando por cinco ou seis vagas. Acho que o Luiz Henrique está nesse grupo, não sei se para ser titular, mas está no grupo.

Fabíola Andrade

