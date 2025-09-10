Lautaro Díaz relembra adaptação ao Brasil e conta com ajuda de argentinos em chegada ao Santos

Lautaro Díaz é o mais novo reforço do Santos. Na manhã da última terça-feira, o novo camisa 19 do Peixe foi apresentado em coletiva de imprensa na Vila Belmiro. Ele chega ao clube por empréstimo e assinou vínculo válido até 31 de julho de 2026.

Essa não será a primeira experiência de Lautaro Díaz no futebol brasileiro. Nascido em Buenos Aires e com passagens pelo Estudiantes de Caseros e pelo Villa Dálmine-ARG, o centroavante foi comprado pelo Cruzeiro em 2024 após se destacar no Independiente del Valle, do Equador.

O argentino fez uma avaliação positiva de seu primeiro ano no Brasil, mas reconheceu que acabou perdendo espaço na reta final da última temporada e no início deste ano por dois motivos: uma lesão e a chegada dos atacantes Kaio Jorge e Gabigol - curiosamente, ambos revelados pelo Santos.

"Quando cheguei ao Brasil, sabia que era um jogo muito diferente do Equador. A verdade é que o primeiro ano que joguei lá [no Cruzeiro], não acho que fui mal. Chegamos à final da Sul-Americana, jogava muito mais. Perto do final do ano, me machuquei, não consegui voltar bem e acabou meu ano. Em relação esse ano, contrataram esses jogadores e perdi um pouco de espaço, mas estou com muita ansiedade e vontade de conseguir muita coisa aqui no Santos", analisou o atleta.

Com a mudança de Belo Horizonte para a Baixada Santista, Lautaro precisará, mais uma vez, se adaptar a um novo clube e a um novo estilo de jogo. Para isso, porém, ele terá bastante ajuda. Além de Vojvoda, o Peixe ainda conta com outros três argentinos: Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal e Adonis Frías (este último também recém-chegado).

Barreal, inclusive, é um velho conhecido de Lautaro Díaz. Os dois chegaram a dividir vestiário enquanto estavam no Cruzeiro e, agora, farão o mesmo no Alvinegro Praiano.

"A verdade é que, quando cheguei no clube, já estava muito feliz de estar aqui no CT, já era uma alegria enorme. É verdade que, quando se têm muitos argentinos, é mais fácil a adaptação a um clube novo. Mas os meus companheiros aqui no Brasil, formam um grupo muito bom nos primeiros dias. Já tenho uma semana aqui e não tive nenhum problema. Estou muito feliz com o grupo que temos formado e estamos muito bem", afirmou o atacante.

Como joga Lautaro Díaz?

Lautaro Díaz jogou em posições diferentes ao longo da carreira. O atleta deu seus primeiros passos no esporte atuando como ponta pelos lados do campo, mas foi adquirindo novas características com o passar do tempo e mudando o estilo de jogo.

Ele a ser testado como centroavante no Independiente del Valle e, desde então, tem sido mais utilizado pela função. Isso não significa que não possa jogar em outras posições. Como ele mesmo disse, está à disposição para Vojvoda utilizá-lo como bem entender.

"Como falei, comecei minha carreira jogando como ponta. Fui mudando. Posso jogar como centroavante, como ponta. Joguei mais nessas posições. Comecei a jogar mais de centroavante no Independiente del Valle, no último ano. Mas como falei, consigo fazer isso [jogar no ataque] sem problemas. Sou um jogador com velocidade, com muita mobilidade. Consigo fazer várias no ataque sem problemas", concluiu o atacante.

Pelo Cruzeiro, Lautaro Díaz soma quatro bolas na rede em 42 partidas. Sua temporada mais goleadora da carreira foi em 2023, quando anotou oito gols em 34 jogos pelo Independiente del Valle.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)