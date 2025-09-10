Laura Pigossi e Ingrid Martins vão à semi do SP Open de duplas após W.O. das adversárias

Laura Pigossi e Ingrid Martins estão na semifinal do SP Open sem precisar disputar as quartas de final. A dupla de tenistas brasileiras, cabeça de chave número 3, avançou após a mexicana Victoria Rodríguez desistir do confronto desta quarta-feira (10), em razão de uma lesão nas costas. Ela formava dupla com a francesa Leolia Jeanjean.

Com o resultado, as brasileiras seguem firmes na busca por um lugar na decisão em casa. Pigossi volta a disputar uma semifinal de duplas em nível WTA desde abril, quando alcançou a final em Bogotá (Colômbia), enquanto Ingrid repete o feito de julho, em Contrexeville, na França.

Na próxima fase, Pigossi e Martins enfrentam as vencedoras do duelo entre as duplas compostas por Isabelle Haverlag (Holanda) e Emily Appleton (Reino Unido) e quem avançar do confronto entre as americanas Haley Giavara e Rasheeda McAdoo e Tiantsoa Rakotomanga (França) e Lian Tran (Holanda).

Ingrid Martins e Laura Pigossi avançam às semifinais do SP Open. A mexicana Victoria Rodriguez sofreu uma lesão nas costas, causando a desistência de Jeanjean/Rodriguez na partida que aconteceria ainda hoje na Quadra 1. ? SP Open (@spopenoficial) September 10, 2025

A partida vale vaga na grande final do torneio em São Paulo.

O confronto das quartas sequer começou. Rodríguez, que havia atuado mais cedo na chave de simples, sentiu dores nas costas e não teve condições de entrar em quadra ao lado da francesa Leolia Jeanjean. Assim, a vitória brasileira veio por W.O., garantindo presença nas semifinais sem esforço físico extra.