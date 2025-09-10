Junior Alonso é homenageado por marca histórica no Atlético-MG

Junior Alonso se tornou o jogador estrangeiro com mais jogos pelo Atlético-MG. O zagueiro paraguaio, que retornou aos treinos na última segunda-feira após retornar da data Fifa, foi homenageado na manhã desta quarta-feira.

Números de Junior Alonso

Desde que chegou ao Atlético-MG, Junior Alonso disputou 206 partidas, balançou as redes em três oportunidades e contribuiu com sete assistências. O zagueiro é titular absoluto na posição, sendo uma das peças principais do elenco de Jorge Sampaoli.

Preparação finalizada

Ainda nesta manhã, o elenco atleticano realizou treino tático na Cidade do Galo e encerrou a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

Os zagueiros Ivan Román (Chile) e Alan Franco (Equador) desembarcam em Belo Horizonte esta noite, após o término da data Fifa.

Desfalques

Lyanco, ainda em transição após lesão muscular, fez parte da atividade com o grupo de atletas, mas segue em recuperação. Além do zagueiro, o lateral direito Saravia, o volante Patrick e o meio-campista Caio Maia permanecem no departamento médico em tratamento.

Desvantagem

Já que perdeu o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 0, na Arena MRV, o Galo precisa vencer por três gols ou mais de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Bahia e Fluminense.