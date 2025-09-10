Jovem celebra estreia pelo Palmeiras sub-20 após chegada por empréstimo do América-MG

Na última semana, o jovem atleta Guilherme Nogueira deu início a um novo desafio em sua carreira. O jogador de 18 anos chegou ao Palmeiras por empréstimo junto ao América-MG e fez a sua estreia pelo time sub-20 no Campeonato Paulista da categoria durante o fim de semana.

"Eu estou muito feliz por ter feito minha estreia com a camisa do Palmeiras. É um momento muito especial na minha carreira, fruto de muito trabalho e dedicação. Fui muito bem recebido por todos no clube e isso tem feito a adaptação ser mais rápida. Agora é seguir trabalhando forte para evoluir a cada dia e conquistar meu espaço aqui", destacou Guilherme.

Guilherme permaneceu por quatro anos nas categorias de base do Red Bull Bragantino, até chegar ao América em 2022 para atuar no sub-15. Pela equipe mineira, ganhou projeção, sendo destaque nas categorias de base e estreou como profissional na Série B, diante do Athletico.

Quarta-feira de treino na Academia de Futebol e retorno de selecionados pós-Data Fifa! ?? ? https://t.co/RmeojAU7Mn pic.twitter.com/zBoA92Szgm ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 10, 2025

Na sequência da temporada

O próximo compromisso do time sub-20 do Palmeiras será nesta sexta-feira diante do Sertãozinho, pelo jogo de volta da segunda fase do Paulistão. No primeiro encontro, o Alviverde venceu por 2 a 0.

Além disso, o Palmeiras foi o campeão do Campeonato Brasileiro sub-20, ao bater o Red Bull Bragantino nos pênaltis, no Allianz Parque.