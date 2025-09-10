Flamengo: Jorginho sente dores e vira dúvida no Brasileirão

O Flamengo lida com algumas incertezas em seu elenco para a volta da Data Fifa, conta o repórter Bruno Braz no De Primeira, do Canal UOL.

Jorginho voltou a treinar nesta semana, mas sentiu dores, retornou ao departamento médico e é dúvida para o jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão.

A notícia ruim para a torcida do Flamengo é que o Jorginho ainda está sentindo dores. Ele tinha voltado a treinar com o grupo essa semana, mas ele se queixou que ainda continua com dores e voltou para o tratamento no departamento médico. Então se torna uma outra dúvida. Bruno Braz

Alex Sandro e Pulgar avançaram na recuperação, mas ainda não têm retorno definido. No Rubro-Negro, a ideia é ter a dupla contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.

O Alex Sandro se recupera bem da lesão na panturrilha. O Pulgar, a apuração que eu tenho é que o Flamengo trabalha bastante para que ele tenha condições na Libertadores, dificilmente vai ter no primeiro jogo, mas o Flamengo trabalha para tentar deixar o Pulgar à disposição para o jogo da volta contra o Estudiantes, no dia 25 de setembro. Bruno Braz

Braz também alerta para o desgaste dos atletas que serviram as seleções na data Fifa.

Samuel Lino foi titular pela seleção brasileira na altitude da Bolívia, Plata jogou dois jogos pelo Equador, e Varela retornou com uma pubalgia do Uruguai e também é dúvida.

Sobre os jogadores que voltaram da data Fifa, fica também um alerta sobre o desgaste. Não é uma questão de lesão, mas, por exemplo, o Samuel Lima foi titular pela seleção e sofreu aí com os efeitos da altitude. O Plata jogou os dois jogos pela seleção do Equador. Quem ficou mais poupado foi o Carrascal, que acabou não entrando em campo. Bruno Braz

