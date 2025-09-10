Topo

Esporte

Jorginho e Varela seguem como dúvidas, e Flamengo avança para pegar o Juventude

10/09/2025 23h23

No Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, o Flamengo deu sequência à preparação para o duelo contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após duas rodadas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os uruguaios Arrascaeta e Varela se reapresentaram ao clube. Enquanto o meia teve a volta antecipada e foi liberado para treinar, o lateral direito retornou com um quadro de pubalgia e passará por avaliação diária do departamento médico.

Jorginho, que vinha se recuperando de dores na coxa esquerda e chegou a ser poupado no empate em 1 a 1 contra o Grêmio, também chamou atenção. O volante ainda sente incômodo e segue como dúvida para o jogo de domingo, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Por outro lado, Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda e já iniciou trabalhos em campo junto à fisioterapia, mas ainda não tem presença garantida para este final de semana. Erick Pulgar, que se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, também se mantém em acompanhamento médico e passará por uma tomografia na sexta-feira para avaliar a evolução do tratamento antes de retomar os treinos com bola.

Apesar das ausências e cuidados, o técnico Filipe Luís pôde trabalhar normalmente com o restante do elenco, realizando atividades táticas para ajustar a equipe visando o duelo com o Juventude. O Rubro-Negro, com 47 pontos, busca manter a liderança do Campeonato Brasileiro e reencontrar a vitória após o empate com o Grêmio.

Veja o boletim médico do Flamengo

"ALEX SANDRO

Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK

Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

JORGINHO

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA

Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Decisivo, Garro celebra classificação e vê Corinthians em um "bom caminho"

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem jogadoras da Seleção no Palácio do Planalto

Gui Negão brilha, Corinthians elimina o Athletico-PR e avança às semifinais da Copa do Brasil

Corinthians volta a vencer o Athletico-PR e confirma classificação à semi da Copa do Brasil

Corinthians bate Athletico e avança na Copa do Brasil com brilho de joia

Jorginho e Varela seguem como dúvidas, e Flamengo avança para pegar o Juventude

Ceni detona atuação do Bahia e detalha clima após eliminação: 'Uma merda'

Estreia do Brasil em casa nas Eliminatórias será no ginásio do Corinthians

Galvão Bueno acerta com o SBT para narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, diz jornal

Memphis recebe placa e camisa especial do Corinthians por recorde batido pela Holanda

Botafogo finaliza preparação para duelo contra o Vasco; veja provável escalação