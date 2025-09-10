Jorginho e Varela seguem como dúvidas, e Flamengo avança para pegar o Juventude

No Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, o Flamengo deu sequência à preparação para o duelo contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após duas rodadas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os uruguaios Arrascaeta e Varela se reapresentaram ao clube. Enquanto o meia teve a volta antecipada e foi liberado para treinar, o lateral direito retornou com um quadro de pubalgia e passará por avaliação diária do departamento médico.

Jorginho, que vinha se recuperando de dores na coxa esquerda e chegou a ser poupado no empate em 1 a 1 contra o Grêmio, também chamou atenção. O volante ainda sente incômodo e segue como dúvida para o jogo de domingo, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Por outro lado, Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda e já iniciou trabalhos em campo junto à fisioterapia, mas ainda não tem presença garantida para este final de semana. Erick Pulgar, que se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, também se mantém em acompanhamento médico e passará por uma tomografia na sexta-feira para avaliar a evolução do tratamento antes de retomar os treinos com bola.

Apesar das ausências e cuidados, o técnico Filipe Luís pôde trabalhar normalmente com o restante do elenco, realizando atividades táticas para ajustar a equipe visando o duelo com o Juventude. O Rubro-Negro, com 47 pontos, busca manter a liderança do Campeonato Brasileiro e reencontrar a vitória após o empate com o Grêmio.

Quarta de muito trabalho no Ninho do Urubu!

Veja o boletim médico do Flamengo

"ALEX SANDRO



Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK



Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

JORGINHO



Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA



Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente."