Jorginho ainda sente dores e é dúvida no Flamengo contra o Juventude

Ainda com dores na coxa esquerda, o volante Jorginho é dúvida para o duelo do Flamengo deste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Jorginho foi poupado no empate em 1 a 1 contra o Grêmio por conta do mesmo problema. Ele chegou a voltar a treinar com o grupo nesta semana, mas se queixou de incômodo e está em tratamento no departamento médico.

Outra dúvida para domingo é Varela. O lateral direito retornou da Data Fifa pelo Uruguai com uma pubalgia.

Alex Sandro evolui em sua recuperação na panturrilha esquerda, mas só deve ter condições para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, dia 18, contra o Estudiantes.

Já o volante Erick Pulgar passará por uma tomografia nesta sexta-feira. Internamente o Flamengo trabalha para que ele tenha condições de jogo no duelo de volta contra os argentinos, no dia 25.

Confira abaixo o boletim médico do Flamengo

Alex Sandro

Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

Erick Pulgar

Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

Jorginho

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

Varela

Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente.