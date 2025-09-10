Jogo do Corinthians hoje (10) pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Athletico hoje (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Corinthians leva para o duelo a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O Athletico precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis.

O Timão não joga desde a pausa para a Data Fifa — seu último compromisso foi o empate em 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras. Já o Furacão chega motivado pela boa sequência na Série B, com três vitórias seguidas, a última por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP.

Corinthians x Athletico -- Copa do Brasil