Topo

Esporte

Jogo do Corinthians hoje (10) pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/09/2025 11h00

O Corinthians recebe o Athletico hoje (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Corinthians leva para o duelo a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O Athletico precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis.

Relacionadas

Trio raro de Dorival e outro titular podem voltar ao Corinthians em decisão

Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

Corinthians avalia permanências de Romero, Maycon e Talles Magno

O Timão não joga desde a pausa para a Data Fifa — seu último compromisso foi o empate em 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras. Já o Furacão chega motivado pela boa sequência na Série B, com três vitórias seguidas, a última por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP.

Corinthians x Athletico -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Internacional lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do primeiro título brasileiro

Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026

Pênalti que deram para a Bolívia é uma piada, diz Mauro Cezar

Casares diz o que deu errado em negócio com Marcos Leonardo: 'vazamento'

Jogo do Corinthians hoje (10) pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo

Com treino forte, Popó provoca Wanderlei Silva e esquenta clima para superluta

Só final da Copa do Brasil salva 'rombo' no orçamento do Corinthians em 2025

Casagrande: Pior campanha da seleção é culpa da CBF

Rune rebate revelação de Kalinskaya sobre insistência por encontro romântico

Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique em caso de manipulação

Entenda como funcionará a nova repescagem intercontinental da Copa do Mundo