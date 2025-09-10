Topo

Esporte

Jean Silva se emociona ao ver sua foto no pôster oficial do Noche UFC; veja

10/09/2025 14h21

Pela primeira vez na sua carreira, Jean Silva protagonizará uma luta principal de um card do maior evento de MMA do planeta, neste sábado (13), quando entrará em ação para duelar contra o compatriota Diego Lopes, no 'Noche UFC', em San Antonio (EUA). E a proximidade com a realização deste sonho tem feito com que venham à tona muitas emoções para o top 10 do peso-pena (66 kg).

Recentemente, por exemplo, Jean se emocionou ao ver sua foto estampada no pôster oficial do Noche UFC, papel que normalmente cabe aos protagonistas das lutas principais de cada evento do Ultimate. O registro em vídeo foi compartilhado pelo perfil oficial do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Tá acontecendo. Isso é loucura. É, mano, aquele maluquinho lá do evento lá atrás ein. Você lembra quando eu lati que todo mundo me chamou de louco? Lembra daquilo? Olha hoje aí. Sou eu, mano. Sou eu, mano", declarou Jean, sem segurar as lágrimas.

Ascensão meteórica

Contratado pelo Ultimate via Contender Series, Jean Silva rapidamente se consolidou como uma das grandes apostas do peso-pena na organização. Desde sua estreia, em janeiro de 2024, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' conquistou cinco vitórias consecutivas, todas pela via rápida - quatro por nocaute e uma por finalização - retrospecto que o levou ao 10º lugar no ranking da categoria.

"Look where I am." ?@JeanSilvaMMA96 got emotional when he saw himself on the #NocheUFC poster. pic.twitter.com/9ppC7rukOc

- UFC (@ufc) September 9, 2025


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Jean Silva se emociona ao ver sua foto no pôster oficial do Noche UFC; veja

Mbappé se diz enojado com mundo da bola: 'Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol'

Onde vai passar Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Ex-lutador do UFC lista possíveis rivais de McGregor para card na Casa Branca

Atual campeã mundial, Maíra Viana disputa o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Mailton é apresentado pelo São Paulo e celebra chegada ao Tricolor: "Realização de um sonho"

Fifa divulga datas da Copa Intercontinental; veja

Jean Silva e Borrachinha trocam farpas e criam rivalidade inesperada no UFC; entenda

Mailton diz que escolheu o São Paulo apesar de sondagens de outros clubes

Zubeldía vê São Paulo inferior ao Bahia no mercado: "Pode se reforçar cinco vezes melhor"

Marcelo Teixeira divulga etapas da construção do novo estádio do Santos; veja