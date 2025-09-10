Jean Silva se emociona ao ver sua foto no pôster oficial do Noche UFC; veja

Pela primeira vez na sua carreira, Jean Silva protagonizará uma luta principal de um card do maior evento de MMA do planeta, neste sábado (13), quando entrará em ação para duelar contra o compatriota Diego Lopes, no 'Noche UFC', em San Antonio (EUA). E a proximidade com a realização deste sonho tem feito com que venham à tona muitas emoções para o top 10 do peso-pena (66 kg).

Recentemente, por exemplo, Jean se emocionou ao ver sua foto estampada no pôster oficial do Noche UFC, papel que normalmente cabe aos protagonistas das lutas principais de cada evento do Ultimate. O registro em vídeo foi compartilhado pelo perfil oficial do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Tá acontecendo. Isso é loucura. É, mano, aquele maluquinho lá do evento lá atrás ein. Você lembra quando eu lati que todo mundo me chamou de louco? Lembra daquilo? Olha hoje aí. Sou eu, mano. Sou eu, mano", declarou Jean, sem segurar as lágrimas.

Ascensão meteórica

Contratado pelo Ultimate via Contender Series, Jean Silva rapidamente se consolidou como uma das grandes apostas do peso-pena na organização. Desde sua estreia, em janeiro de 2024, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' conquistou cinco vitórias consecutivas, todas pela via rápida - quatro por nocaute e uma por finalização - retrospecto que o levou ao 10º lugar no ranking da categoria.

"Look where I am." ?@JeanSilvaMMA96 got emotional when he saw himself on the #NocheUFC poster. pic.twitter.com/9ppC7rukOc

- UFC (@ufc) September 9, 2025



