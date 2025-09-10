Jean Silva e Borrachinha trocam farpas e criam rivalidade inesperada no UFC; entenda

A poucos dias da possivelmente luta mais importante de sua carreira, Jean Silva se envolveu em uma rivalidade para lá de inusitada. Escalado para enfrentar Diego Lopes no 'main event' do Noche UFC, no próximo sábado (13), o representante da 'Fighting Nerds' trocou provocações com outro brasileiro de grande apelo no Ultimate, mas que sequer figura em sua categoria de peso: Paulo 'Borrachinha'.

Tudo começou quando o peso-médio (84 kg) utilizou suas redes sociais após o UFC Paris para ironizar os brasileiros que falam sobre MMA, sem citar nomes. Aparentemente entendendo que a mensagem seria uma espécie de alfinetada direcionada para a equipe 'Fighting Nerds', que viu Caio Borralho e Maurício Ruffy saírem derrotados, Jean rebateu Borrachinha nos comentários da página 'Laerte Viana MMA'. Em seguida, Paulo gerou uma tréplica pouco respeitosa (veja abaixo ou clique aqui).

A rixa inesperada saiu do mundo virtual quando Jean, já em San Antonio (EUA), de olho no combate com Diego Lopes, tratou de escancarar sua desavença com Borrachinha. Em entrevista ao portal 'Full Send MMA', o peso-pena (66 kg) ressaltou que provavelmente levaria a pior contra o mineiro, dada a diferença de peso entre os dois, mas que não evitaria um embate caso ambos se encontrassem pessoalmente. Bem ao seu estilo, Paulo ironizou a declaração de 'Lord'.

"Tem alguns caras, tipo o Borrachinha, eu não vou com a cara dele. Não gosto dele, tenho pavor dele. É lógico que não vou sair na mão com o cara, que é bem maior que eu, o cara vai me quebrar. Mas se for na rua, a paulada come solta. F*** o Paulo Costa", destacou Jean, antes de ver seu mais novo desafeto responder com ironia.

"Seu anãozinho estúpido. Criança levada. Você é muito pequeno para mim", rebateu Borrachinha (veja abaixo ou clique aqui), através de sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Rixa pode gerar luta?

Atleta dos penas, Jean compete com quase 20 kg de diferença para Borrachinha, lutador dos médios. Mas a 'treta' entre os dois pode, eventualmente, acabar gerando um confronto para o UFC. Afinal de contas, a equipe 'Fighting Nerds' conta com Caio Borralho, representante da divisão até 84 kg. Caso 'compre a briga' do parceiro de treinos, 'The Natural' poderia promover um duelo de ranqueados repleto de animosidade e expectativa dos fãs contra Paulo Costa.

You Little dwarf pendejo naughty little child you're so small for me https://t.co/HQFEkJLRv8

?? ó Rosinha ??? pic.twitter.com/odGuNw4BHO

