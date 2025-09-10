Jean Lucas vibra com estreia na Seleção e revela mensagem para Ceni: "Estou pronto"

Jean Lucas estreou pela Seleção Brasileira nesta terça-feira, na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Passada a partida, o jogador do Bahia não escondeu a felicidade, vibrando bastante pelo momento.

"Primeira experiência com a Seleção Brasileira foi inesquecível pra mim, queria hoje sair com o triunfo, mas acho que jogar aqui é algo surreal. Pesa muito, entrei, dei o primeiro pique e já fiquei recuperando, respirando, porque é muito difícil jogar aqui", disse Jean Lucas ao SporTV.

De fato, jogar a mais de 4 mil metros de altitude não é uma tarefa fácil. Temendo as consequências do ar rarefeito, o time canarinho foi muito mais cauteloso e teve de se contentar mais em defender do que atacar. Não à toa, Jean Lucas foi uma das substituições de Ancelotti a fim de mudar essa perspectiva.

Agora, Jean Lucas volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Bahia enfrenta o Fluminense, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil, e, apesar de ter atuado nesta terça, já deixou claro para Rogério Ceni que não quer ficar de fora da partida.

"Amanhã estou pronto, mandei mensagem pro Rogério dizendo que amanhã quero estar em campo para conseguir essa classificação", pontuou o meia.

Aos 27 anos, Jean Lucas foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, passou pelo Santos e, posteriormente, se transferiu para o futebol francês, vestindo as camisas de Lyon e Monaco. O jogador voltou ao Brasil em 2023, quando ainda defendia o Santos, mas depois acabou negociado com o Bahia.