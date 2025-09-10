Topo

Internacional lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do primeiro título brasileiro

10/09/2025 11h10

Nesta quarta-feira, o Internacional lançou oficialmente o uniforme 3 para a temporada de 2025. Em parceria com a Adidas, a camisa all-black homenageia os 50 anos do primeiro título de Campeonato Brasileiro do Colorado.

Diferente do tradicional vermelho, o uniforme alternativo é inteiramente preto - camisa, shorts e meiões. Na parte frontal da nova camiseta do Internacional, grafismos com a inscrição "1975" fazem referência ao ano da conquista nacional.

No vídeo de lançamento, gravado no Beira-Rio, uma orquestra apresentou atletas do elenco atual. Alan Rodríguez, Carbonero e Gustavo Prado, no masculino, Jordana e Julia Bianchi, no feminino. O ex-jogador Paulo César Carpegiani, um dos maestros do título de 1975, também participa da ação.

A estreia do uniforme deve ocorrer neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Onde comprar

O novo uniforme está disponível no site lojadointer.com.br, no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais da Inter Store. Os preços variam de R$ 349,99 (infantil) a R$ 399,99 (adulto), com 15% de desconto para sócios nas compras pelo site do clube.

